Тусклая или блестящая? Какой стороной фольги нужно упаковывать продукты

Одним из наиболее эффективных и безопасных способов хранения пищи считается ее фасовка в фольгу, а затем в контейнеры. Именно в таком виде она дольше сохраняет свежесть. Но знаете ли вы, какой стороной нужно при этом использовать лист фольги?

Некоторые считают, что безопаснее блестящая сторона, некоторые отстаивают мысль, что лучше поворачивать материал тусклой стороной к еде. Точку в дискуссии попытался поставить OBOZ.UA, поинтересовавшись мнением экспертов.

Как выяснилось, разница в фактуре разных сторон пищевой фольги возникает из-за особенностей технологического процесса ее изготовления. На безопасность материала при этом такая особенность не влияет. У органов здравоохранения нет отдельных рекомендаций относительно того, какой стороной использовать пищевую фольгу.

Использование тусклой или блестящей стороны алюминиевой фольги для упаковки или приготовления пищи не влияет на пищевую ценность или состав продуктов. Поэтому вы можете поворачивать ее так, как она попалась вам под руку и не переживать из-за безопасности материала.

Основные потенциальные риски для здоровья могут быть связаны с проникновением алюминия из фольги в продукты. Но пищевая фольга является химически нейтральной, поэтому такой обмен практически исключен. Так что использовать ее безопасно и при низких температурах, и при высоких.

Если же хотите обезопасить себя даже от потенциального проникновения алюминия в пищу, заворачивайте продукты и блюда сначала в пергамент, а потом уже в фольгу. Таким же образом пищу можно изолировать при запекании в духовке.

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