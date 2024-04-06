Как навести порядок в холодильнике: пошаговая инструкция, которая значительно облегчит жизнь

Завонявшийся холодильник способен стать серьезной проблемой. Просто выбросить из него испорченные продукты может быть маловато – придется отключать устройство от питания и тщательно мыть изнутри.

Какое средство для мытья выбрать в этом случае? Ведь важно, чтобы оно не просто очистило поверхности, но и нейтрализовало все посторонние запахи. Эксперты говорят, что здесь идеально сработает пищевая сода. OBOZ.UA рассказывает, как правильно почистить ею камеру холодильника, чтобы добиться максимальной чистоты. И как сохранить эту чистоту надолго.

Чем лучше всего мыть холодильник

Начните с того, что приготовьте раствор для мытья. Для этого разведите полную столовую ложку соды в литре теплой воды. Этой жидкостью протрите стенки камеры, полки и дверцы. Наносите содовый раствор с помощью салфетки из микрофибры – благодаря своим свойствам она будет распределять средство равномерно и хорошо сотрет любые типичные для холодильника загрязнения. Смывать средство не нужно, оно абсолютно безопасно для продуктов.

Когда уборка будет завершена, вы можете оставить в холодильнике также открытую мисочку с сухой содой, чтобы убрать все посторонние запахи. Если держать такую миску в камере прибора постоянно, она будет работать как дезодорант. Главное – своевременно менять в ней соду на свежую. Обычно одна порция остается эффективной в течение трех месяцев.

Как лучше убрать внутри холодильника и дольше сохранить его чистым

Чтобы не пропустить ни одного пятнышка в камере холодильника, а затем надолго сохранить в нем чистоту и свежесть, следует соблюдать 10-этапную систему ухода. На самом деле это только звучит сложно, если выполнять все пункты постоянно, вы даже уменьшите количество необходимых усилий.

Шаг 1

Достаньте из холодильника все, что там стоит. Испорченное и просроченное выбросьте, грязное помойте.

Шаг 2

Протрите все поверхности холодильника теплым содовым раствором, не забывая о дверных полочках и отделениях. Дайте жидкости высохнуть, установите все полочки на свои места.

Шаг 3

Переберите продукты еще раз. Некоторым из них вообще не место в холодильнике. Отправьте их на правильное хранение.

Шаг 4

Если вы используете разные соусы и приправы нечасто и они у вас портятся, разделите их на порции и заморозьте. Так они не будут занимать место в холодильнике и будут очень долго пригодны к потреблению – достаточно будет просто достать порцию и разморозить ее.

Шаг 5

Правильно организуйте хранение продуктов. Все скоропортящееся положите на уровне глаз, чтобы оно служило визуальным напоминанием о необходимости вовремя его использовать.

Шаг 6

Положите зелень, овощи и фрукты в соответствующий ящик. Микроклимат в этом отсеке поможет им дольше оставаться свежими. Более твердые плоды кладите вниз, а нежные зелень и листовые овощи – на них.

Шаг 7

Разделите камеру холодильника на отдельные зоны хранения. Держите вместе все молоко, все мясо, яйца и т.д. Следуйте инструкциям к холодильнику, чтобы определить наилучшее место для каждого типа продуктов.

Шаг 8

По возможности не прячьте продукты в глубину камеры и положите все на ее передний край. Так вы точно ничего не забудете.

Шаг 9

Покупайте только то, что вам действительно нужно. Какие-нибудь экзотические продукты, нужные вам для одного блюда, берите исключительно в необходимых количествах. Тогда лишняя еда в вашем холодильнике не будет портиться.

Шаг 10

Большие и громоздкие продукты, такие как арбуз, храните нарезанными в плотно закрытом контейнере. Разрезайте их сразу, как только принесете их домой. Это упрощает использование таких продуктов, а еще они при такой упаковке занимают меньше места в холодильнике.

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