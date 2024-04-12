Цветов будет очень много: чем подкормить розы, чтобы они были как с картинки

Розы – одни из самых красивых цветов, которые украшают сады и придомовые территории. Однако достичь того, чтобы эти цветы пышно цвели, не так уж просто.

Цветение роз в значительной степени зависит от питательных веществ в почве. Поэтому эксперт по садоводству Брайан Клейтон рассказал Еxpress о том, чем лучше подкормить эти растения.

По словам Клейтона, уход за розами – это и искусство, и наука. Ему понадобилось несколько лет, чтобы разработать идеальную формулу по уходу за этими цветами. Эксперт заметил, что некоторые продукты, которые есть на каждой кухне, могут совершить чудо, если их правильно использовать.

Банановые шкурки

Клейтон назвал банановые шкурки "золотом для роз". Они включают в себя очень много калия, который поддерживает общее состояние растения, способствует формированию цветов и укрепляет его иммунитет.

Для того чтобы подкормить кусты банановыми шкурками, их следует измельчить или порезать на небольшие кусочки и закопать в почву вокруг розы. Таким образом они разложатся и отдадут полезные вещества растению.

Кофейная гуща

Кофейная гуща может служить хорошим удобрением для многих растений и розы не исключение. Она может насытить почву азотом, улучшить его структуру и стимулировать развитие полезных червей и бактерий.

Все, что нужно сделать, это посыпать гущей вокруг роз. Однако не переусердствуйте, ведь если добавить слишком много кофе, то почва станет слишком кислой.

Яичная скорлупа

Яичная скорлупа – это также очень популярное натуральное удобрение. Перед тем, как подкармливать почву, ее нужно измельчить и перетереть в порошок. Тогда розы как можно быстрее получат доступ к кальцию и другим питательным веществам.

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