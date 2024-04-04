Как вырастить рекордно крупную клубнику: советы дачникам

Вкусную и сочную клубнику вырастить непросто. Часто вместо крупных и сладких плодов вырастают мелкие водянистые ягодки, которые к тому же очень кислые на вкус. Конечно, прежде всего следует обратить внимание на сорт: мелкоплодная клубника не станет больше даже благодаря частым поливам и подкормкам.

Специалисты говорят, что выращивание качественной клубники – это настоящее искусство, которому легко научиться. Как вырастить крупные плоды и какие сорта лучше выбрать для посадки – читайте в материале OBOZ.UA.

Совет 1: сорт

Качественный урожай и крупные плоды дают следующие сорта: гигантелла, гигант джорнея, чамора туруси, гора Эверест, мармелада, хоней, королева Елизавета.

Совет 2: дренаж

Клубнику следует сажать на хорошо освещенной грядке с качественным дренажем. Перед посадкой можно добавить в почву компост или перегной – эти удобрения снабдят растения необходимыми питательными веществами.

Совет 3: полив

Клубника нуждается в обильном поливе, особенно в период плодоношения. Однако, обратите внимание, что застой влаги приведет к гниению корней и ягод. Лучше всего поливать кусты утром или вечером, избегая попадания влаги на листья.

Совет 4: удобрения

Минеральные удобрения помогут улучшить урожайность. Выберите подкормку с высоким содержанием калия, фосфора и азота, особенно в периоды активного роста и плодоношения.

Совет 5: защита от вредителей

Необходимо тщательно и регулярно проверять растения на наличие заболеваний и обрабатывать их соответствующими средствами.

Клубнике требуется достаточная циркуляция воздуха, поэтому важно периодически проводить прореживание кустов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем подкормить клубнику весной, чтобы иметь богатый урожай.

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