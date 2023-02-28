Три области может накрыть снег: синоптик дала прогноз погоды для Украины на первый день весны

Первый день весны почти по всей территории Украины обещает быть сухим и относительно теплым. Лишь в трех областях 1 марта возможен небольшой мокрый снег.

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Речь идет о Сумщине, Харьковщине и Луганщине. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Ветер в среду будет северо-западный, умеренный, а периодически – порывистый.

Ночью температура воздуха на территории нашей страны ожидается на уровне -1...-5 градусов. В течение дня синоптик прогнозирует +2…+5 градусов. В южной части и Закарпатье будет теплее. Там температура воздуха прогреется до +5…+10 градусов.

В Киеве в первый день весны будет облачно, однако осадков не ожидается. Ночью температура воздуха опустится до -3 градусов. Днем 1 марта в столице ожидается +1…+3 градуса. Ветер северо-западный.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По словам синоптика Укргидрометцентра Веры Балабух, весна обещает обрадовать украинцев сухой, теплой погодой, а в мае практически начнется лето. Причиной аномально-теплой погоды изменение климата и особенности атмосферной циркуляции;

– по оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований США и Европейского центра среднесрочных прогнозов, приближающаяся весна в Украине будет теплой.

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