Три кухонные принадлежности на которых куча микробов: все забывают их правильно чистить

Когда речь идет о наведении порядка на кухне, удаление бактерий становится крайне важным, ведь от гигиеничности принадлежностей и поверхностей во многом зависит безопасность приготовленных блюд. И если о столешницах и посуде мы заботимся регулярно, некоторые важные предметы могут ускользать от нашего внимания.

Эксперты по уборке указывают, что три типа предметов на кухне собирают особенно много бактерий. Поэтому они нуждаются в правильном уходе прямо сейчас. OBOZ.UA рассказывает об этих предметах.

Разделочные доски

Нет никаких сомнений, что вы моете свои доски после каждого использования. Но со временем на них собираются пятна и загрязнения, становящиеся питательной средой для бактерий. Именно поэтому этот тип кухонных принадлежностей требует регулярной глубокой чистки, независимо от материала, из которого изготовлена доска.

Чтобы почистить деревянную разделочную доску слегка намочите ее и посыпьте большим количеством пищевой соды. Пусть содовый порошок хорошо прилипнет к поверхности. Далее выжмите на соду сок половинки лимона и потрите доску остатками этой половинки. Вотрите соду круговыми движениями, затем снимите остатки средства и повторите процедуру с другой стороны доски. Пищевая сода поможет механически удалить пятна и нейтрализовать оставшиеся на доске запахи, а лимон будет действовать как естественное дезинфицирующее средство. В завершение протрите доску досуха.

Чтобы глубоко почистить пластиковую доску, воспользуйтесь тем же методом, но не сразу начинайте тереть соду выжатым лимоном, а оставьте средство на 10 минут. После чистки с лимоном положите доску в раковину, полейте ее белым уксусом и потрите жесткой мочалкой. Далее промойте предмет под проточной водой и протрите насухо.

Деревянные ложки

Это еще одна вещь, которую вы, вероятно, моете после каждого использования, но даже не задумываетесь, что пористая структура дерева все равно накапливает в себе жир и грязь – это деревянная ложка или лопатка. Чтобы избавиться от загрязнений, вскипятите немного воды, заполните кипятком чашку и положите в него деревянный предмет на несколько минут. Грязь и пятна при таком замачивании будут исчезать на глазах. После этого почистите ложку мочалкой, ополосните под краном и промокните остатки воды полотенцем.

Консервный нож

А вот этот вид кухонных принадлежностей моют после каждого использования далеко не все. Хотя на лезвии консервного ножа собираются микрочастицы пищи и становятся питанием для бактерий. Чтобы избавиться от них, смочите лезвие водой и щедро посыпьте содой, а затем потрите губкой для посуды. Сода механически удалит все загрязнения и оставит консервный нож чистым и блестящим. Все, что останется, это прополоскать предмет.

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