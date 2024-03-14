От газовой до электрической: как идеально отмыть плиту без лишних хлопот

Плита – едва ли не самая важная поверхность на всей кухне. Она отвечает за приготовление пищи, потому важно поддерживать ее в чистоте. К тому же заляпанная варочная поверхность портит общий вид интерьера.

На сегодняшний день существует немало видов плит, и чистить их все надо по-разному. OBOZ.UA собрал основные советы по чистке самых популярных разновидностей.

Как часто нужно чистить плиту

Эксперты по уходу за домом и производители техники рекомендуют протирать варочную поверхность каждый раз после использования. Это позволит быстро убрать пролитую жидкость и крошки. Такой текущий уход сохранит ваш прибор от появления устойчивых пятен и упрямых загрязнений.

А вот генеральную очистку с обезжириванием и дезинфекцией следует проводить раз в неделю. Вот какие инструменты и средства вам понадобятся, независимо от типа плиты:

салфетки из микрофибры;

дистиллированный белый уксус;

вода;

пищевая сода;

средство для мытья посуды;

старая зубная щетка.

Как почистить стеклокерамическую плиту

Такой тип поверхностей особенно чувствителен к царапинам, поэтому чистить их нужно жидкими средствами. Вы можете приобрести специальный спрей в магазине или приготовить собственный раствор из воды и уксуса.

Перед очисткой дайте плите полностью остыть, затем салфеткой из микрофибры снимите с нее жидкость и крошки. В распылителе смешайте равные части дистиллированного белого уксуса и воды. Распылите полученный раствор уксуса на стеклянную плиту и оставьте на 5–10 минут. Если есть какие-нибудь пятна, насыпьте на них немного пищевой соды и осторожно потрите с помощью влажной микрофибровой салфетки. Не давите при этом. Напоследок протрите всю поверхность влажной губкой или тканью, чтобы снять остатки соды и уксуса. Вытрите плиту досуха.

Как почистить электрическую плиту

Этапы чистки электрической плиты в целом аналогичны чистке стеклянной плиты. Но прежде вам придется снять с нее все поддоны, решетки и конфорки и при необходимости замочить их в мыльном растворе.

Как всегда, начинайте процесс чистки с того, что дайте плите остыть. Затем положите все снятые детали в емкость с теплой водой, в которой растворите несколько капель средства для посуды. Салфеткой из микрофибры уберите все основные загрязнения и обработайте плиту смесью воды и уксуса 1:1. Через 5-10 минут посыпьте пятна содой и аккуратно их потрите, чтобы снять остатки грязи. Промойте поверхность чистой водой, высушите все детали плиты и соберите их снова вместе.

Как почистить газовую плиту

Газовая плита, как и электрическая, нуждается в разборе съемных деталей. Они накапливают жир и нагар, поэтому требуют регулярной тщательной очистки. Итак, охладите устройство после последнего использования и беритесь за работу.

Замочите конфорки и решетку в теплом растворе нескольких капель средства для посуды и соберите всю жидкость и мусор с поверхности плиты. Набрызгайте ее раствором уксуса и воды и оставьте его действовать на 5-10 минут. Затем посыпьте пятна пищевой содой и потрите их тряпкой или губкой, после снимите остатки и промойте поверхность водой. Далее почистите замоченные решетки и конфорки зубной щеткой, чтобы удалить из них размоченную грязь, а затем ополосните под струей воды. Все вытрите и тщательно обсушите. Соберите плиту вместе.

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