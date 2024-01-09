Три идеальных растения для кухни: имеют красивый вид и аромат

Комнатные растения – это простой способ обновить эстетику вашего дома. Исследования доказали, что некоторые цветы могут даже уменьшить стресс, улучшить качество воздуха и очистить комнату от вредных токсинов.

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Однако возникает вопрос: стоит ли ставить растения на кухне, учитывая особые условия, высокий уровень влажности и повышенную температуру во время приготовления пищи? Эксперты рассказали, какие вазоны можно поставить на кухне без ущерба для растений.

Топ-3 растения для кухни

Орхидеи

Эти экзотические красотки станут отличным дополнением к любому помещению. Они доступны в разных цветах и ароматах, так что каждый найдет что-то для себя. Сорт Cymbidium Golden Elf имеет выраженный запах лимона. Он идеально подходит для кухонь, поскольку прекрасно растет в теплых условиях. За этими цветами удивительно легко ухаживать, поскольку они не нуждаются в ежедневном поливе. Эксперты советуют раз в неделю наполнять кухонную раковину холодной водой на несколько сантиметров и ставить внутрь орхидеи примерно на 30 минут.

Жасмин

Нежный, сладкий цветочный аромат жасмина придаст вашей кухне нотку элегантности и роскоши. Есть несколько сортов, которые могут хорошо расти в домашних условиях – например аравийский жасмин цветет большую часть года. Жасмин предпочитает солнечную, но влажную среду. Поставьте емкость у окна, вовремя увлажняйте почву и подкармливайте универсальным удобрением для комнатных растений весной и летом. А когда растение хорошо приживется и зацветет, вы даже можете попробовать приготовить натуральный жасминовый чай.

Базилик

Базилик – неприхотливая ароматная трава,которая идеально подойдет для разнообразных салатов, пиццы, пасты и других блюд. Можно выбрать сорт по вашему усмотрению, однако эксперты советуют попробовать красный рубиновый базилик – он имеет более выраженный вкус, а его необычное красновато-фиолетовое придаст кухне ярких акцентов.

Растения, которые можно использовать в кулинарии

Можно посадить на подоконниках мяту – она имеет выраженный свежий аромат и станет прекрасным дополнением к блюдам и напиткам. В выращивании это растение очень неприхотливое – достаточно регулярного полива и отсутствия сквозняков.

Розмарин – еще одно замечательное неприхотливое растение для кухни. Его можно использовать в кулинарии. Например, классическим является сочетание с мясом птицы. Рецепт идеально зажаренной курицы прост: достаточно разрезать лимон пополам и вставить его внутрь целой курицы с веточками розмарина.

Тимьян – насыщенная ароматная трава. Растение предпочитает хорошо дренированные почвы, поэтому не беспокойтесь о чрезмерном поливе. Тимьян не нуждается в особом уходе и будет хорошо расти даже на прохладном подоконнике.

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