Спасет от болезней: как сделать универсальное китайское удобрение для цветов

Зимой комнатные растения нуждаются в особом уходе. Резкие перепады температуры, сквозняки и недостаточное количество солнечного освещения могут негативно повлиять на рост и формирование цветоносов.

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Кроме того, в холодное время растения более подвержены разнообразным заболеваниям. К примеру, конденсат на окнах может повысить уровень влажности, и на цветах, стоящих на подоконниках, появятся грибковые споры. OBOZ.UA рассказывает об универсальном китайском удобрении, которое спасет зимой от всех болезней и напитает растения полезными веществами.

Удобрение на основе орехов

Удобрение на основе грецких орехов просто в приготовлении. Отвар насыщает растения витаминами, питательными веществами, микро- и макроэлементами, которые необходимы в холодный период.

Настойка также насытит цветы цинком и йодом – комнатные растения зимой испытывают недостаток именно этих элементов. О потребности в подкормке говорят ряд очевидных признаков:

цветы начинают чахнуть;

останавливается рост;

желтеют листья;

опадают цветоносы и т.д.

Как приготовить отвар.

Вскипятите в кастрюле 1,5 л воды и добавьте в емкость 25 грецких орехов в скорлупе. Процесс кипячения орехов должен занять 3-5 минут. Остудите отвар и разбавьте его одним литром обыкновенной воды.

Ореховую подкормку нужно вносить под корень один раз в семь дней. Рассаду следует подкармливать таким образом не чаще одного раза в 1,5 недели.

Скорлупу от грецких орехов садоводы часто используют как мульчу. Можно и сжечь скорлупу, а полученной золой посыпать растения под корень весной.

Также эксперты советуют весной разложить ореховую скорлупу в саду и на огороде. Она будет постепенно разлагаться естественным путем и насыщать грядку полезными веществами, которые нужны растениям.

Скорлупа станет отличным дополнением к субстрату для орхидей – так цветы начнут быстрее расти и дольше цвести.

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