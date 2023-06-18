Травы, которые хорошо переносят жару: украсят сад и пригодятся на кухне

Травы – это прежде всего сочетание пользы, эстетики и аромата. Они украсят сад и пригодятся на кухне. Многие из самых популярных трав имеют средиземноморское происхождение, что делает их очень устойчивыми к засухе.

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Издание Homes and Gardens рассказало о лучших травах, которые стоит вырастить во дворе или в саду. Все они будут нуждаться в регулярном поливе только в течение первого сезона – это поможет запустить мощную корневую систему и сделает их засухоустойчивыми в течение многих лет.

Розмарин

Розмарин – средиземноморское растение, которое может расти в сухих условиях. Вечнозеленый кустарник любит хорошо дренированную почву и не переносит чрезмерную влажность. Существует два разных вида розмарина: прямостоячий и тягучий, и оба идеально подходят для летней жары. Важно обрезать розмарин каждый год, чтобы обеспечить оптимальный рост и развитие.

Лаванда

Лаванда привыкла к дренированной почве и небольшому количеству летних осадков. Она будет расти даже на самой солнечной грядке. Будьте осторожны с поливом, поскольку переувлажнение является типичной ошибкой при выращивании лаванды.

Любисток

Любисток имеет длинный стержневой корень, который может "искать" влагу глубоко в почве. Несмотря на высокие листья, любисток очень засухоустойчив. Растение можно собирать несколько раз в течение лета – листья быстро отрастут после обрезки.

Майоран

Майоран – еще одна выносливая средиземноморская трава. Майоран тесно связан с орегано, и эти две травы обычно путают друг с другом, но майоран более мягкий на вкус. Это очень низкорослое растение, которое достигает всего 5 см в высоту, и совсем не нуждается в уходе. Обычно выращивается как однолетнее растение, но способно пережить зимы в умеренном климате. Трава нуждается в солнечном месте и хорошо дренированном грунте.

Зеленый лук

Лучше всего сажать лук на суглинку или супесчаном типе почвы. Так он быстро укоренится и быстро уйдет в рост. Если перья начали клониться – специалисты советуют их обрезать. Делать это следует до того, как трубчатые листья спутаются между собой. Каждый лист нужно обрезать на половину или на треть.

Тимьян

Тимьян любит расти на солнце и на хорошо дренированной почве. После того, как растение приживется, оно нуждается в очень малом поливе и совсем незначительном уходе. Запах чабреца может отпугнуть вредителей от других огородных культур.

Орегано

Орегано – средиземноморская трава, которая хорошо растет на солнце и очень устойчива к засухе. Многолетнее травянистое растение имеет очень низкие потребности в воде и может расти в горшках. Не путайте орегано с майораном, орегано имеет более острый вкус и в рецептах его чаще используют в высушенном виде.

Шалфей

Эта средиземноморская трава также любит солнечное место и дренированную почву. Шалфей можно выращивать на открытой грядке или горшках. Подрезать его необходимо каждую весну, чтобы сохранить растение в форме и получить урожай свежих молодых листьев в течение всего сезона.

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