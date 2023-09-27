Только не в воде! Три продукта, которые помогут авокадо днями храниться свежим

Авокадо снискало славу суперфуда благодаря высокому содержанию питательных веществ и полезных жиров. Но при этом фрукт не рекомендуют употреблять большими порциями из-за высокой калорийности. И тут возникает проблема – если вы съедаете только половинку, как сохранить другую?

В соцсетях в последнее время распространяется лайфхак, рекомендующий погрузить разрезанный плод в воду и поставить в холодильник. Блог Allrecepies решил проверить эту рекомендацию и выяснилось, что она может быть даже опасной. В то же время эксперты блога дали три совета, как лучше хранить разрезанный авокадо в холодильнике.

Почему не в воде?

Как выяснилось, Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) ранее уже предостерегало от хранения авокадо в воде. Все потому, что таким образом создается среда для размножения бактерий, обитающих на поверхности фрукта. Среди них могут встречаться даже действительно опасные листерии и сальмонеллы, способные вызвать тяжелое пищевое отравление.

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Чтобы избавиться от этих возбудителей, нужно по меньшей мере прокипятить продукт, а это плохо влияет на вкусовые качества авокадо. А также разрушает его приятную кремовую текстуру.

Продукты, которые помогут сохранить разрезанный авокадо зеленым

На самом деле большой опасности в том, что мякоть авокадо потемнеет, нет. Просто под действием кислорода из воздуха в плодах образуется темный пигмент меланин. Тем не менее, коричневый цвет, который приобретает фрукт, многим людям кажется неаппетитным. Чтобы предотвратить это, нужно просто защитить мякоть от окисления. Вот три продукта, которые помогут в этом.

Лук

Советчики из интернета советуют класть разрезанный авокадо в герметичный контейнер с нарезанным кольцами лука и располагать его при этом срезом вверх, чтобы мякоть не контактировала с пикантным овощем. Испарения лукового сока при этом должны уберечь продукт от потемнения. Эксперты блога продержали так авокадо в течение 5 дней и он действительно не потемнел. При этом фрукт почти не изменил свой вкус. Впрочем, лучше такой авокадо все же использовать для приготовления бутербродов или гуакамоле, а не десертов.

Лимонный сок

Суть этого лайфхака состоит в том, что лимонная кислота в соке должна уберечь авокадо от окисления. Большого количества жидкости при этом не понадобится. Достаточно будет просто побрызгать срез соком лимона или лайма, положить авокадо в герметичный контейнер и поставить в холодильник. Так мякоть сохранится зеленой до трех дней. А вот потом все же станет темнеть. Бояться привкуса лимона, который появится в авокадо не стоит – эти вкусы прекрасно подходят друг к другу.

Растительное масло

Даже тонкий слой масла убережет мякоть плода от окисления, поскольку заблокирует доступ воздуха. Естественно, идеальным выбором станет масло авокадо, но оливковое или рафинированное подсолнечное тоже подойдут. Прежде чем отправлять разрезанный фрукт в холодильник, просто смажьте жиром поверхность среза и положите плод в герметичный контейнер. Пятидневный тест такой авокадо выдержал прекрасно. Более того, масло никак не влияло на его вкус.

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