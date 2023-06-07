Только люди с высоким IQ решат головоломку: найдите странную женщину на картинке за 5 секунд

Головоломки и визуальные тесты – отличный способ проверить свой мозг. Всего несколько секунд понадобится, чтобы определить уровень наблюдательности и внимания к деталям.

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В сети приобретает популярность интересный тест с изображениями женщин. Издание Express предлагает выделить всего 5 секунд времени, чтобы проверить концентрацию. Внимательно посмотрите на изображение. Есть шесть, казалось бы, одинаковых женщин, расположенных в двух рядах. Ваша задача — определить, какая из них отличается от остальных.

Эксперты утверждают, что люди с высокой наблюдательностью и концентрацией могут за 5 секунд определить аномалию. Хотя головоломки можно использовать в развлекательных целях, чтобы немного отвлечься и отдохнуть, психологи говорят, что не стоит забывать и о долгосрочной пользе. Исследования показывают, что подобные тестирования потенциально снижают риск неврологических заболеваний, таких как деменция или болезнь Альцгеймера.

Итак, какая из этих женщин странная? Правильный ответ – первая женщина в первой колонке. Она отличается от других пяти тем, что имеет лишнюю прядь волос.

Кстати, нейропсихолог Роджер Уолкотт Сперри обнаружил, что левое и правое полушария головного мозга функционируют по-разному, а образ мышления зависит от того, какая из них доминирует. За свое открытие Сперри вместе с Дэвидом Хьюбелом и Торстеном Визелом получили Нобелевскую премию. После проведенных исследований появилось много тестов, помогающих определять доминантное полушарие и основные характерные черты личности: рациональность или эмоциональность, практичность или креативность. Предлагаем пройти один из них.

Ранее OBOZREVATEL публиковал увлекательный визуальный тест, который поможет определить основные черты характера.

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