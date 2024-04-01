Тараканов больше не будет: как надолго избавиться от вредителей дома

Тараканы могут проникнуть в дом сквозь малейшую щель. Вредителей привлекает в домах, а особенно на кухнях, несколько факторов, например влажность, тепло или остатки пищи. Тараканы переносят возбудителей тяжелых инфекционных болезней и, передвигаясь по канализационным трубам, приносят в дом бактерии.

Сальмонеллез, дизентерия, менингит, дерматит, аллергические реакции – это неполный список болезней, которые могут принести с собой эти вредители. Специалисты рассказали о самом эффективном лайфхаке, что поможет надолго избавиться от тараканов.

Почему борная кислота работает

Борная кислота – это химическое соединение, которое можно найти в разных фруктах и растениях. Благодаря своим природным компонентам, таким как бор, кислород и водород, кислота поможет в борьбе с тараканами. При контакте с участком, обработанным борной кислотой, тараканы естественным образом употребляют это вещество, которое разрушает их пищеварительную и нервную систему.

После того, как таракан гибнет, другие вредители поедают труп и, как следствие, тоже гибнут от попадания борной кислоты в организм.

Пошаговая инструкция

Очистите зараженную область. В зависимости от того, где тараканы решили обустроить себе тайник, уберите все горшки, посуду и упакованную еду. Затем протрите столешницы и прилегающие поверхности водой и моющим средством. После очищения пораженного участка рассыпьте порошок борной кислоты на кухне, за холодильником и в углах пола. Так как тараканы ведут ночной образ жизни, лучше обработать дом борной кислотой перед сном. Утром вы, скорее всего, столкнетесь с кладбищем тараканов. Очистите остатки борной кислоты и мертвых тараканов пылесосом. Будьте осторожны: даже мертвые вредители могут вызвать аллергию, поэтому лучше напрямую не контактировать с тараканами. Используйте влажную тряпку, чтобы очистить остатки борной кислоты.

Другие способы использования борной кислоты в доме

Борная кислота может быть отличным средством для чистки белья, пораженного пятнами, плесенью и грибком – нужно только добавить столовую ложку борной кислоты в стиральную машину перед загрузкой белья.

Кроме того, борной кислотой можно очистить кухню, ванную комнату и любые другие помещения, где началось размножение грибковых спор.

Средство поможет и при чистке холодильника. Опустошив холодильник, побрызгайте небольшими дозами борной кислоты на полки, ящики и отделения. Через 10-15 минут удалите порошок бумажным полотенцем или мягкой тканью. Кроме очищения пораженных участков, борная кислота также удалит любые неприятные запахи и естественным образом дезодорирует поверхности.

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