Как прогнать тараканов одним продуктом из холодильника: что лучше всего отпугивает насекомых

Тараканы не только донимают своим присутствием в доме, но и несут потенциальную опасность. Они переносят возбудителей тяжелых инфекционных заболеваний и, передвигаясь по канализационным трубам, приносят в дом вредные бактерии. Сальмонеллез, дизентерия, менингит, дерматит, аллергические реакции – вот самые распространенные болезни, которые могут принести с собой тараканы.

Видео дня

Бороться с вредителями нужно, не теряя времени. Издание Sante Plus рассказало об интересном лайфхаке, как прогнать тараканов всего одним продуктом.

Огурец против тараканов

По словам экспертов тараканов будет отпугивать огурец. Порезав его на несколько частей и поместив в блендер, следует разбавить получившуюся смесь с водой, получив огуречный сок.

Сок нужно отфильтровать от мякоти и вылить в емкость для мытья полов. Вымыв пол огуречным соком, вы надолго избавитесь от тараканов в доме.

Эксперты объясняют лайфхак тем, что тараканы ненавидят запах огурцов. Можно просто нарезать огурец ломтиками и разместить его в углах комнаты и на полках.

Лайфхак с мятой и лавандой

Мятный или лавандовый ароматы также отпугивают вредителей. Следует взять 1/4 стакана белого уксуса, 100 мл мятного или лавандового ароматизатора и 300 мл воды.

Ингредиенты лучше смешивать в пульверизаторе. Распылите препарат на места, где вы видели тараканов.

Лайфхак с содой и сахарной пудрой

Смешайте стакан пищевой соды со стаканом сахарной пудры. Разлейте смесь в небольшие чашки и поставьте их около стен. Эта смесь обезвоживает таракана и убивает его.

Белый уксус и борная кислота

Запах уксуса также поможет избавиться от тараканов. Эксперты советуют протирать стены, пол и мебель этим природным ингредиентом в течение нескольких дней.

Кроме того, можно смешать одну столовую ложку борной кислоты с одной чайной ложкой подслащенной сгущенки. Поставьте пасту в местах скопления тараканов.

Какие места привлекают тараканов

Тараканы являются одними из самых распространенных вредителей в домах. Они невероятно устойчивы, от них трудно избавиться, когда они заполонили дом.

Тараканам нужна вода, чтобы выжить, поэтому их привлекают влажные места, такие как ванные комнаты, кухни и дырявые трубы. Они часто прячутся в трещинах и щелях в стенах, полу и шкафах.

Вредителей привлекают остатки пищи и крошки, а также кусочки жира и сахара.

Тьма обеспечивает тараканам необходимую безопасность и дает возможность непрерывно искать пищу и воду. Кроме того, тараканов также привлекают источники тепла. Тараканы являются хладнокровными животными и зависят от внешних источников тепла для регулировки температуры тела.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как избавиться от тараканов с помощью лавровых листьев.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.