Как прогнать вредителей из жилья: простой лайфхак с лавровыми листьями

Когда в доме появляются тараканы или муравьи – это настоящая беда, ведь выгнать их иногда бывает очень сложно. Вредители не захотят так просто покидать "обжитую" территорию.

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И речь не только о внешнем дискомфорте – ведь не очень хочется, чтобы на кухонном столе за время вашего отсутствия бегали незваные "гости". OBOZREVATEL разбирался, как с помощью лаврового листа избавиться от тараканов и муравьев.

Тараканы являются разносчиками опасных инфекционных болезней: сальмонеллеза, дизентерии, менингита и т.д. Передвигаясь по канализационным трубам, они приносят с собой в дом болезнетворные микроорганизмы, которые могут вызвать аллергию, дерматит и другие кожные реакции.

Тараканы, разносящие неприятный запах из-за следов жизнедеятельности и размножения, сами не очень любят резкие ароматы. Поэтому эксперты говорят, что лавровые листья – очень действенный способ в борьбе с вредителями.

Сухие листья советуют разбрасывать в углах помещения и в местах, где обычно появляются тараканы. Можно положить лавровые листья и на полках, где хранятся крупы.

Резкий запах будет отпугивать вредителей. Но не следует ограничиваться только народными методами. Если ваш дом страдает от периодических "набегов" тараканов, без специалистов не обойтись. Следует провести профессиональную дезинсекцию.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что фото муравья под микроскопом стало причиной ночных ужасов в сети.

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