Там взорвали более 400 ядерных бомб: жители откровенно рассказали о секретном советском городе

На северо-востоке Казахстана есть место, где в советское время взорвали 456 ядерных бомб. Курчатов – город, основанный в 1947 году как штаб-квартира ядерной программы СССР. Его нельзя было даже найти на картах из-за сверхвысокого уровня секретности.

Режиссеры Томас Брег и Стаффан Тейлор посетили Курчатов и рассказали о разрушительном влиянии ядерных взрывов на здоровье местных жителей. Страшно даже представить, но в отдаленном поселении и его окрестностях проживало более миллиона человек в период активных испытаний с 1949 по 1989 годы.

Курчатов кажется постапокалиптическим городом. Здания стоят полуразвалившиеся и заброшенные, да и всего в городе осталось всего несколько тысяч человек. И многие были свидетелями самых ужасных в истории ядерных испытаний. Властям удалось держать людей в неведении, поэтому местные даже не подозревали, какую опасность несут взрывные грибовидные волны, часто появлявшиеся на горизонте.

Свидетели тех событий отмечают, что время от времени их дома сильно дрожали, и они видели вырывающиеся вдали клубы пыли, но эти последствия списывали на экстремальные погодные циклы.

Жительница Курчатова Надежда Головина, которая в молодости стала очевидцем взрывов сотен ядерных бомб, подчеркнула, что даже представления не представляла опасности: "Мы не знали, что это так плохо… Нам говорили выходить из дома, если он начнет заваливаться, если откроется окно или дверца печи и высыпается пепел… Люстры качались…"

В 1950-х годах одна лишь детонация привела к резкому росту числа случаев острой лучевой болезни, что было в 4 раза выше, чем вследствие Чернобыльской катастрофы.

Другой местный житель по имени Серикпай, рассказывает, что он переехал в Курчатов как шахтер, и его роль заключалась в том, чтобы помогать строить проходы для подготовки к ядерным испытаниям.

Он отмечает, что знал о том, что происходит на Семипалатинском полигоне, который был менее чем в 160 километрах от Курчатова, но должен был подписать акт о неразглашении.

Очевидница по имени Любовь Филина, рассказала, что в Курчатове все начали массово болеть, в частности, онкологией: "Мы тогда были детьми и ничего не понимали. Даже взрослые не знали, что грибное облако опаснее вибрации или разбитых окон. В 1989 году я была беременна сыном, и он родился с врожденной катарактой 16 диоптрий. Я считаю, что это было вызвано влиянием радиации. Мы видели над городом вертолеты, которые что-то измеряли, и только теперь мы поняли, что в это время был выброс радиации... Дети массово рождались с пороками здоровья".

Лишь в 1989 году информация о радиоактивном загрязнении Семипалатинского полигона стала публичной и вызвала массовый резонанс. Правительство Казахстана потребовало от Москвы прекратить ядерные испытания.

Наконец, 29 августа 1991 года Семипалатинский ядерный полигон был официально закрыт, а все испытания в регионе запрещены. Это произошло в том же году, когда Казахстан получил независимость.

Большинство людей покинули Курчатов, когда пункт тестирования закрылся, но некоторые решили остаться.

"Люди просто ушли. Военных перераспределили в другие места… Люди уезжали, а мы продолжали здесь жить и работать. У каждого были семьи и дети, которых нужно было кормить", – объясняет свидетельница событий.

Самый страшный взрыв в Семипалатинске произошел 15 января 1965 года, когда СССР испытал водородную бомбу, в 11 раз превышающую мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму.

В документальном фильме свидетель объясняет: "140-килотонное устройство было зарыто почти на 180 метров в землю, и после детонации взрыв образовал кратер шириной 454 метра и глубиной 100 метров, выбросив почву почти на полтора километра вверх".

Взрыв был настолько мощным, что пыли понадобилось почти 50 дней, чтобы осесть. Образовались холмы, которые сейчас окружают кратер. Власти изменили течение соседней реки, чтобы заполнить кратер. Сейчас жители называют это место Атомным озером.

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