В СССР существовали закрытые города: какие секреты скрывали и почему их не было на карте
История Советского Союза кишит тайнами, одной из которых являются закрытые города, что были вычеркнутыми из всех карт, окруженные колючей проволокой, военными. Они также известны как ЗАТО (закрытое административно-территориальное образование).
OBOZ.UA собрал информацию о том, почему существование этих городов умалчивалось, а доступ к ним был строго ограничен. Какие секреты они скрывали, и почему о них запрещалось говорить?
В закрытых городах кипела работа над важнейшими проектами СССР. Там занимались сверхсекретными разработками в атомной, космической, военных областях и проводили испытания, например, сибирской язвы, атомных бомб и радиоактивных материалов.
Жизнь в ЗАТО
Неудивительно, что такие сверхсекретные города нельзя было найти на картах, поэтому и выехать оттуда или переселиться туда было невозможно. Зато со всех сторон окружал забор с колючей проволокой, а на всех въездах и выездах размещались КПП.
Жители закрытых городов подписывали специальные документы о неразглашении информации. Нарушение этих договоров могло привести к ответственности, в том числе и уголовной.
Выезжать из города было разрешено только в случае командировки или отпуска, а вот попасть в него могли только родственники постоянных жителей.
Однако в награду за неудобства жители ЗАТО получали ряд привилегий. Им были доступны дефицитные товары, преуспевающая социальная сфера, медицина, образование и 20% надбавки к заработной плате.
После распада СССР закрытые города получили названия вместо цифрового кода и многие потеряли свой секретный статус.
Арзамас-16 (закрытый ядерный центр Саров)
В 50-е годы жители этого города фактически жили в изоляции, не имея возможности покидать территорию даже в отпуске. Это связано с тем, что именно здесь проводились работы по созданию атомной бомбы.
Даже сегодня бывший Арзамас-16, теперь ядерный центр Саров строго охраняется и считается закрытым городом.
Красноярск-26 (Железногорск)
В 1950 г. заключенных ГУЛАГа привлекли к строительству предприятий по выпуску космических спутников и секретного горно-химического комбината, который производил оружейный плутоний.
Город, где все это располагалось и сегодня имеет статус ЗАТО, но предприятия сконцентрированы на переработке и хранении отработанного ядерного топлива.
Челябинск-40 или Челябинск-65 (Озерск)
Город возник при строительстве печально известного химкомбината "Маяк", производившего радиоактивные изотопы. В 1957 году там произошла утечка радиоактивных отходов, которая поставила под угрозу жизни 270 тысяч человек.
Сейчас оно до сих пор закрыто, но химкомбинат перепрофилировали на переработку отработанных ядерных отходов.
Томск-7 (Северск)
Это самое заселенное ЗАТО. Его построили более 20 тыс. осужденных преступников в начале 50-х годов для обслуживания Сибирского химкомбината по выпуску высокообогащенного урана и получению оружейного плутония.
Чуть позже в 1958 году в городе была построена вторая в мире Сибирская АЭС, которая проработала до 2008 года.
Челябинск-70 (Снежинск)
Именно в Челябинске-70, была создана самая большая в мире термоядерная бомба, известная как "Кузькина мать", или "Царь-бомба".
Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему в СССР детей часто избивали и отправляли в трудовые лагеря на лето.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.