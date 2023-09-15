Тайланд или Таїланд: как правильно говорить по-украински
Королевство Таиланд – одно из самых популярных направлений для туристов, желающих отдохнуть у моря. О его природных красотах и туристических прелестях знают даже те, кто там ни разу не бывал. Но вот беда – часто ошибаются в написании названия страны.
Потому Telegram-канал с языковыми советами Correctarium решил напомнить, как будет правильно. И как правильно склонять это слово.
Итак, единственно правильным написанием названия страны на украинском языке является Таїланд – через букву ї. Все варианты типа Тайланд, Таіланд или Таиланд являются ошибками. "В родительном падеже это слово принимает форму Таїланду — и ни в коем случае не Таїланда", – отметили эксперты канала.
Кстати, похожую, но противоположную ошибку часто совершают, когда пишут о городе в Объединенных Арабских Эмиратах. Да, речь идет именно про город Дубай. Его нужно писать с буквой й в конце, а не ї.
Впрочем, этими двумя географическими названиями список типичных ошибок не исчерпывается. Часто неопытные говорящие используют русифицированные названия стран. Вот, что стоит исправить в своей речи, тем, кто переходит на украинский:
- Азербайджан – не Азейбаржан чи Азербайжан;
- Велика Британія – не Великобританія;
- Вірменія – не Арменія;
- Білорусь – не Білорусія чи Бєлорусь;
- Туреччина – не Турція;
- Словаччина – не Словакія;
- Угорщина – не Венгрія;
- Киргизстан – не Киргизія;
- Польща – не Польша;
- Молдова – не Молдавія;
- Німеччина – не Германія.
Также не следует называть Латвию, Литву и Эстонию Прибалтикой. Этим словом регион называли в Советском Союзе, чтобы обозначить его, как часть империи, подчеркнуть его несамостоятельность. Правильно называть эти весьма дружественные к Украине государства країнами Балтії.
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