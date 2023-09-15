Тайланд или Таїланд: как правильно говорить по-украински

Королевство Таиланд – одно из самых популярных направлений для туристов, желающих отдохнуть у моря. О его природных красотах и туристических прелестях знают даже те, кто там ни разу не бывал. Но вот беда – часто ошибаются в написании названия страны.

Потому Telegram-канал с языковыми советами Correctarium решил напомнить, как будет правильно. И как правильно склонять это слово.

Итак, единственно правильным написанием названия страны на украинском языке является Таїланд – через букву ї. Все варианты типа Тайланд, Таіланд или Таиланд являются ошибками. "В родительном падеже это слово принимает форму Таїланду — и ни в коем случае не Таїланда", – отметили эксперты канала.

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Кстати, похожую, но противоположную ошибку часто совершают, когда пишут о городе в Объединенных Арабских Эмиратах. Да, речь идет именно про город Дубай. Его нужно писать с буквой й в конце, а не ї.

Впрочем, этими двумя географическими названиями список типичных ошибок не исчерпывается. Часто неопытные говорящие используют русифицированные названия стран. Вот, что стоит исправить в своей речи, тем, кто переходит на украинский:

Азербайджан – не Азейбаржан чи Азербайжан;

– не Азейбаржан чи Азербайжан; Велика Британія – не Великобританія;

– не Великобританія; Вірменія – не Арменія;

– не Арменія; Білорусь – не Білорусія чи Бєлорусь;

– не Білорусія чи Бєлорусь; Туреччина – не Турція;

– не Турція; Словаччина – не Словакія;

– не Словакія; Угорщина – не Венгрія;

– не Венгрія; Киргизстан – не Киргизія;

– не Киргизія; Польща – не Польша;

– не Польша; Молдова – не Молдавія;

– не Молдавія; Німеччина – не Германія.

Также не следует называть Латвию, Литву и Эстонию Прибалтикой. Этим словом регион называли в Советском Союзе, чтобы обозначить его, как часть империи, подчеркнуть его несамостоятельность. Правильно называть эти весьма дружественные к Украине государства країнами Балтії.

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