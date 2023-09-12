Проект или проєкт: как правильно сказать на украинском

Украинский язык сейчас переживает огромный всплеск популярности, а еще проходит период реформирования правописания. В 2019 году вступила в силу новая его редакция и сейчас подходит к концу переходный период, когда нужно постепенно усвоить и начать использовать на практике его положения.

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В частности, правописание гармонизировало написание слов с латинским корнем -ject-. Теперь он передается на письме и в речи через буквосочетание -єкт-, и исключений это правило не имеет.

К таким словам, например, относится слово "проєкт". Именно оно, а еще "проєкция" в 1933 году были изменены в советской версии правописания. Целью документа было приблизить украинский к господствующему в СССР русскому, поэтому некоторые вполне привычные языковые нормы искусственно изменили. При этом не всегда логично и последовательно.

Именно так произошло со словами "проект" и "проекция". Они стали писаться и произноситься аналогично русским аналогам. При этом "ін'єкція", "траєкторія", "об'єкт" и другие слова, образованные от того же латинского корня -ject-, остались без изменений.

Новая редакция правописания исправила эту неразбериху. Теперь школьники и взрослые говорящие больше не должны запоминать исключения из правила. Все слова с этим корнем пишутся и читаются со слогом -єкт-. Следовательно, новое правописание действительно упрощает изучение языка. Хотя в первое время такое написание может показаться необычным.

Ранее OBOZREVATEL подробнее рассказывал о нюансах нового правописания украинского языка.

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