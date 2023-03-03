Сухо и солнечно: перед выходными в Украине сохранится комфортная погода. Карта

В последний день текущей рабочей недели – в пятницу, 3 марта, в Украине ожидается комфортная погода. Практически по всей территории страны будет сухо и солнечно.

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Как сообщает "Укргидрометцентр", температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в Карпатах 5-10° мороза. Днем синоптики прогнозируют 2-7° тепла, в Закарпатье и крайнем юге страны до 11° со знаком плюс (чтобы просмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

Облачность будет переменной. Существенных осадков не прогнозируется. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

В Киевской области 3 марта также прогнозируют переменную облачность, но без существенных осадков.

"Ветер западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 2-7° тепла. Днем 4-6° тепла", – сказано в сообщении.

В то же время народный синоптик Наталка Диденко также утверждает, что в пятницу в большинстве областей Украины будет преобладать сухая погода без существенных осадков.

"Разве вечером на Сумщине возможен небольшой мокрый снег (будет касаться холодный атмосферный фронт). Ветер повеет с запада, в северной части будет порывистым, некомфортным, кутайте шею, о шапке не забывайте", – отмечает Диденко.

Согласно ее прогнозу, температура воздуха ночью будет в пределах 0-4 градуса мороза, а днем ожидается +3+7 градусов. В южной части и Закарпатье +6+9 градусов.

В Киеве на 3 марта Диденко не прогнозирует осадков. Температура воздуха завтра в течение дня составит в столице около +5 градусов.

"Выходите, по возможности, на улицу. Вдруг солнце блеснет, чтобы набрать побольше витамина Д, потому что в субботу усилится ветер до штормовых порывов, а в воскресенье может быть дождь", – утверждает Диденко.

Затронув тему прогноза на выходные, Диденко сообщает, что в воскресенье еще и несколько похолодает.

"В большинстве областей Украины существенные осадки – вряд ли, только в северных областях возможен небольшой дождь и мокрый снег", – прогнозирует она.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 в Украине обещает быть теплой. Однако она придет не сразу. В первой половине сезона синоптики прогнозируют неустойчивую погоду. Так, метеорологическая весна наступит во второй декаде марта.

Также OBOZREVATEL писал, что согласно погодному сайту Wisemeteo, весна 2023 в Украине будет сопровождаться интересной погодой. Этот сезон будет холодным и сухим. Ожидается спокойная климатическая обстановка с низким температурным фоном и отсутствием большого количества осадков. Тепло придет только со второй половины весны.

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