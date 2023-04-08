Столбики термометров поползут вверх: синоптик рассказала, когда в Украине установится тепло

Над территорией Украины проходит циклон, принесший похолодание и осадки в виде дождя и снега. Такая погода продержится еще в течение пяти дней, но постепенно осадки прекратятся, а столбики термометров поползут вверх.

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О погоде на ближайшие дни рассказала синоптика Укргидрометцентра Наталья Птуха в эфире телемарафона. По ее словам, весна – это всегда переходный период, поэтому для нее характерны подобные "капризы".

"Напомню, что циклон – это всегда сочетание теплых и холодных воздушных масс, поэтому и контрасты температур по территории Украины пока значительны. Особенно это было ощутимо в предыдущие дни, когда в западных областях были минусы, а в восточных и южных областях иногда было даже до +18. На западе шел снег, например, сегодня утром в большинстве западных областей выпало даже до 30 см", – рассказала синоптик.

По ее словам, дальше интенсивность осадков будет уменьшаться, а температура воздуха будет постепенно повышаться, хотя и не слишком стремительно.

В течение следующих пяти дней еще сохранится тенденция к контрасту температур, когда в западных областях и на Правобережье в целом будет прохладнее, а на юге и Левобережье – несколько теплее.

"Но начиная с 9 апреля, уже и ночью почти всюду будет плюсовая температура", – обнадежила Птуха.

Синоптик отметила, что такая погода не повредит аграрным культурам, а вот для цветущих растений и садово-плодовых деревьев может представлять опасность.

"Но надеемся, что по прогнозам погода все-таки понемногу будет приобретать весенний характер", – подытожила Наталья Птуха.

Как сообщал OBOZREVATEL:

По мнению синоптиков, погода в апреле-2023 готовит украинцам приятный сюрприз. В конце месяца порадует почти летними температурами.

По данным NOAA и ECMWF, весна в Украине будет теплой. Средняя температура воздуха может быть на 1-2 градуса выше, чем в предыдущие годы, считают метеорологи.

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