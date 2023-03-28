Погода в апреле готовит украинцам приятный сюрприз: синоптики рассказали, чего ждать

Апрель 2023 года порадует украинцев теплой солнечной погодой практически без осадков. Конец месяца отметится почти летними температурами.

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Об этом свидетельствует прогноз синоптиков Украинского гидрометцентра. Отмечается, что во второй месяц весны средняя температура воздуха будет составлять 9-13° тепла, что на 1-1.5° выше нормы.

Так, в частности, в Киеве в первую неделю апреля столбики термометров поднимутся до +9+13 градусов по Цельсию, свидетельствует прогноз, опубликованный на сайте Meteoprog. Кое-где небольшие дожди. В середине месяца температура воздуха будет держаться на уровне +13+16 градусов, а уже в последнюю неделю апреля вырастет до 19-22 градусов выше нуля.

Аналогичная ситуация прогнозируется в Одессе. 1 апреля воздух прогреется до +14 градусов и будет колебаться в пределах этой отметки до 21 апреля, после чего столбики термометров пойдут на повышение до +21+22 градусов в конце месяца. Изредка возможны небольшие дожди.

Во Львове также ожидается теплый апрель, хотя небольшие дожди и облачность в городе будут чаще. В первой половине месяца температура воздуха будет +9+14 градусов, а начиная с середины – начнет расти до +20+21 в последние дни апреля.

В Харькове во второй весенний месяц пасмурные дни будут преобладать над солнечными. Кое-где возможны небольшие дожди. Температура воздуха будет от +9 до +16 градусов, а в последнюю неделю месяца будет достигать +21 градуса.

При этом ранее сайт Gismeteo сообщил, что в апреле солнечных дней будет мало и погода будет мрачнее, чем в марте. В начале месяца даже возможны осадки мокрого снега с дождем, а средняя температура воздуха не подниматься выше +9.

В первый день месяца – 1 апреля – ожидается дождь со снегом, отметили синоптики. Это будет самый холодный день в месяце.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– по данным ресурса AccuWeather, в апреле 2023 года в Украине ожидается переменчивая погода с перепадом температур. Согласно прогнозу синоптиков, во втором месяце весны будет немного солнечных дней – он будет пасмурнее, чем март;

– климатолог Вера Балабух объяснила, что температурные качели, которые наблюдались в Украине в марте 2022 года, вызванные так называемым стратосферным потеплением. Оно разрушает мощный струйный поток, который сдерживал порывы арктического холода.

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