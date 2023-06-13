Стоит только побрызгать: как подкормить петунию, чтобы пышно цвела все лето

Петунии – не слишком привередливые цветы, которые при правильном уходе могут цвести вплоть до поздней осени. Лучше всего высаживать их в суглинистую или супесчаную плодородную почву, предварительно подкормив перегноем или компостом.

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Высаживая петунии на грядке, следует помнить, что цветы любят открытые солнечные участки с достаточным количеством солнечных лучей. А получить пышное и длительное цветение можно с помощью одного лишь удобрения. Чем побрызгать цветок, чтобы цвел все лето – читайте в материале OBOZREVATEL.

Универсальную подкормку на основе борной кислоты приготовить очень просто.

Необходимые ингредиенты:

500 мл горячей воды;

10 г бора.

Шаг 1. В емкость наливаем 500 мл горячей воды и добавляем 10 г бора.

Шаг 2. Раствор следует тщательно перемешать до полного растворения бора. Немного ждем, пока вода остынет – и удобрение готово.

Важная оговорка: перед поливом раствор обязательно нужно развести водой. В чистом виде он слишком концентрированный и может повредить растениям. На каждые 100 мл удобрения следует добавить 10 л теплой воды. После этого наливаем средство в пульверизатор и опрыскиваем петунии.

Есть еще одно эффективное удобрение, которое поможет продлить срок цветения и вылечит от болезней.

Признаками заболевания петунии являются:

малое количество бутонов;

опадание бутонов, их слабость;

болезненный вид цветов, бледный цвет, темные пятна на листьях.

В этом случае эксперты рекомендуют приготовить средство на основе лимонной кислоты.

Емкость наполняем литром воды и добавляем 10 капель лимонного сока. При поливе следует рассчитывать, что на каждый квадратный метр грунта нужно взять 50 мл раствора.

Сок можно заменить лимонной кислотой в расчете 20 г на 1 л воды.

Кстати, переувлажнение петуний и заболачивание почвы может предотвратить дренаж, наполнить которым посадочную яму или вазон рекомендуют наполовину. Что использовать в качестве наполнителя – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как помочь петуниям восстановиться и снова зацвести.

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