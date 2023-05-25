Петуния будет цвести без остановки: назван самый действенный способ подкормки растения

В рейтинге самых популярных цветов петуния стабильно занимает одно из первых мест. Эти не слишком привередливые цветы выращивают на грядках и горшках, которыми украшают балконы.

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При правильном уходе петунии будут цвести вплоть до поздней осени. Но подкармливать гноем эти цветы не рекомендуется, это может повлечь за собой грибковые заболевания. Какие удобрения подойдут для петуний – читайте в материале OBOZREVATEL.

Для петуний оптимальной будет суглинистая или супесчаная плодородная почва, предварительно в нее можно внести перегной или компост. Высаживая цветы на грядке, лучше выбрать открытый участок, на который попадает достаточно солнечных лучей.

По словам специалистов, идеальным удобрением для петунии будет монофосфат калия. Для удобства публикуем пошаговую инструкцию.

Шаг 1. В большую емкость налейте 10 литров пода и добавьте 10 граммов монофосфата калия.

Шаг 2. Тщательно перемешайте до тех пор, пока монофосфат полностью не растворится в воде. И все – удобрение готово. Поливать следует петунии под корень, лучше, чтобы раствор не попадал на листья или цветоносы.

Шаг 3. Подкормку нужно проводить параллельно с поливом обычной водой. Это удобрение слишком концентрированное и растение может получить ожог корневой системы.

Если следовать всем инструкциям петунии быстро пойдут в рост и будут выпускать новые бутоны.

Чрезмерное переувлажнение может предотвратить дренаж, наполнить им посадочную яму или вазон рекомендуют наполовину. В качестве дренажа можно использовать:

гравий

кусочки глины

гранулят.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как помочь исхудавшим петуниям восстановиться и снова зацвести.

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