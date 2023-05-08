Петуния будет быстро расти и станет ярче: поможет один трюк

Петуния – любимица энтузиастов цветоводства. И не зря. Это растение достаточно легко в уходе, радует огромным разнообразием оттенков, непрерывно цветет до осенних заморозков и быстро застилает собой большую площадь, чем упрощает упорядочивание клумбы. Однако она достаточно чувствительна к композиции почвы, в которой растет.

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В частности, неподходящая почва может замедлить рост цветов, сделать их меньше по размеру и более тусклыми. OBOZREVATEL выяснил, как это можно исправить с помощью простого удобрения.

Наиболее подходящей средой для выращивания петуний является кислая почва. Если цветок начал чахнуть, это может означать, что ее pH начал изменяться в сторону нейтрального. Следовательно землю необходимо подкислить.

Помочь с этим может обычный лимонный сок. Раствор его должен быть достаточно слабым – всего 10 капель на литр воды. этого будет достаточно, чтобы эффективно подпитать петунию, восстановить комфортные для нее условия.

Еще проще соблюсти правильную пропорцию, если разводить на 10 литров воды столовую ложку пищевой лимонной кислоты. Раствору при этом лучше дать отстояться как минимум час, в идеале – сутки. Подливать петунии нужно до достаточного увлажнения земли, стараясь избегать попадания раствора на листья. Этой же жидкостью можно поливать петунии в горшках и ящиках.

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