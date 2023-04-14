Стиральный порошок нельзя сыпать в барабан машинки: вот почему

Стиральная машинка требует регулярной чистки. Неприятный запах из барабана, плесень под резиновыми уплотнителями, загрязнение отсека для порошка – это неполный перечень неприятностей, которые впоследствии могут привести к серьезным неисправностям.

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Чаще всего загрязняется контейнер для моющих средств. Остатки порошка, оседая, могут засохнуть так сильно, что отмыть их будет очень тяжело. Возможно, именно поэтому некоторые хозяйки привыкли сыпать порошок прямо в барабан стиральной машинки. Почему так поступать категорически нельзя – читайте в материале OBOZREVATEL.

На первый взгляд может показаться, что стирка с порошком в барабане – сплошные преимущества. Снижается энегозатратность, не пачкаются отсеки для моющих средств, не происходит забивание патрубков. Но на самом деле все не так уж радужно.

Не зря производители предусмотрели специальный контейнер, куда следует сыпать порошок. Вода в эти емкости попадает под высочайшим давлением. Чтобы порошок хорошо воздействовал, необходимо большое количество пены. Именно под давлением порошок растворяется и вспенивается для лучшей очистки вещей.

Насыпая порошок сразу внутрь машинки, то есть в барабан, эффективность стирки на самом деле только снижается. Потребуется больше времени для образования пены, продолжительность цикла возрастет, а как следствие – и потребление электроэнергии.

Добавьте к этому эстетические дефекты – гранулы порошка могут оставлять пятна на светлой одежде.

В барабан можно забрасывать только специальные средства, предусмотренные для этого: капсулы, кубики и стиральные таблетки.

Кстати, отсек для стирального порошка нужно мыть не реже одного раза в два месяца – так остатки гранул не засохнут до слишком жесткого состояния. Мыть контейнер можно зубной щеткой с добавлением простых и действенных ингредиентов. Каких именно – читайте в материале.

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