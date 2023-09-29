Спасибі или дякую: какое слово правильнее использовать в украинском языке

Украинский язык богат синонимами для разных слов, которые мы ежедневно используем в быту. Но у неопытных говорящих, опасающихся наделать ошибок, некоторые лексемы могут вызывать опасения, не являются ли они, например, русизмами.

Один из подобных примеров – это слово "спасибі". Объяснить, присуще ли оно украинскому языку и допустимо ли его употреблять, решил языковед и педагог Александр Авраменко. В своем экспресс-уроке он подробно рассказал, как на украинском языке выражать благодарность.

Итак, тем, кто опасается слова "спасибі", можно отпустить эти переживания. Оно вполне присуще украинскому языку и встречается в текстах с 16 века. "Оно происходит от соединения слов "спаси, боже". Это соединение со временем срослось в одно слово – спасибі", – объяснил Авраменко. Именно таким образом когда-то было принято отвечать на услугу или какое-то приятную мелочь – желать человеку божьей милости.

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Впрочем, Авраменко отметил, что сейчас более распространенной формой благодарности является слово "дякую". Хотя какого-либо приоритета ни один из вариантов не имеет – выбирать можно по своему усмотрению. В зависимости от настроения, ситуации или стилистики текста, если вы это слово пишете, а не произносите.

Если же вы хотите усилить свою благодарность, лучше вместе со словом "дякую" употреблять слова "дуже", "вельми" или "красно". В украинском языке прилагательное "красний" означает "хороший, прекрасный". Недаром красномовними мы называем тех, кто умеет хорошо говорить. Следовательно, присущий Галичине оборот "гарно дякую" тоже не будет ошибкой.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как на украинском признавать чью-то правоту и при этом не употребить случайно русизм.

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