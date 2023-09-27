Вы правы! Как на украинском признать чью-то правоту, но не обжечься из-за русской кальки

Одной из проблем при переходе на украинский язык является так называемая калька, когда неопытные говорящие используют обороты и словосочетания в прямом переводе с русского. Звучит вроде неплохо, но при этом нарушает языковые нормы.

Указать на типичные случаи калькирования взялся известный украинский языковед и педагог Александр Авраменко. Для своего экспресс-урока он выбрал три распространенных ошибки такого типа.

"В області живота"

Рассказывая о состоянии здоровья мы часто называем часть тела, ощущение в которой описываем, "областью". Но в украинском языке это слово имеет чисто географическое значение. Это может быть административно-территориальная единица (Житомирская область, Винницкая область) или территория распространения какого-либо явления (вулканическая область, полярная область). Когда же говорим об организме, лучше употреблять слово ділянка". Поэтому правильно говорить врачу во время осмотра: "Я відчуваю важкість в ділянці живота".

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"В області живота"

Признавать чужую правоту – важно и нужно. Но как это сделать на украинском языке, чтобы избежать кальки с русского "вы правы"? Ведь в украинском языке прилагательное "правий" в основном касается предметов, расположенных с правой стороны, движения по часовой стрелке или определенных политических убеждений. В таком случае можно выбрать любой из следующих вариантов:

ваша правда;

ваша думка слушна;

ви маєте рацію.

"Підняти питання"

Во время бурного обсуждения нам порой так и хочется сказать, что "ми підняли важливе питання". Но украинскому языку наиболее присуще употребление этого глагола на обозначение движения снизу вверх в прямом ("поднять с земли", "подняться по лестнице") и реже переносном значении ("поднять оружие", "поднять авторитет"). А с вопросом так не поступишь – это абстрактное понятие, а не физический предмет. Поэтому здесь лучше будет сказать "порушити питання".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему в украинском языке важно не путать слова "наволоч" и "наволочка".

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