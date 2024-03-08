Сколько весят собака, утка и кролик: математическая головоломка, которая заставит мозг закипеть
Среди всех видов головоломок математические, без сомнения, являются самыми сложными. Следует проявить не только внимательность, но и аналитические способности, чтобы решить уравнения.
В сети набирает популярность непростая головоломка, что по силам не каждому. Попытайтесь определить, сколько весят собака, утка и кролик.
Головоломки – не только увлекательный, но и полезный вариант досуга. Эти задачи помогут отвлечься от ежедневных забот, к тому же головоломки станут интересным занятием для взрослых и детей. Многочисленные исследования показали, что регулярные мозговые тренировки улучшают когнитивные навыки и в длительной перспективе могут снизить риск деменции.
Предлагаем любителям математики определить общий вес собаки, утки и кролика на основе нескольких подсказок: учитывая, что вес кролика и утки 10 кг, вес собаки и кролика 20 кг, а вес собаки и утки 24 кг, сколько весят вместе собака, а кролик и утка?
Это действительно сложная задача, которая многих поставит в тупик. Придется произвести расчеты, чтобы найти правильный ответ. Опросы показали, что самые сообразительные могут решить уравнение уже через 20 секунд.
Правильный ответ
Пусть утка будет "Ка"
Собака – "Со".
Кролик – "К".
Из приведенного выше рисунка мы можем составить уравнение,
К + Ка = 10 кг.... уравнение (1)
К + Со = 20 кг.... уравнение (2)
Со + Ка = 24 кг...уравнение (3)
Переставим местами уравнение,
уравнение (1) = К + Ка = 10 кг
Ка = 10 кг – К
уравнение (2) = К + Со = 20 кг
Со = 20 кг – К
Подставляем значения Со и Ка в уравнение (3),
Со + Ка = 24 кг
20кг – К + 10кг – К = 24кг
30кг – 2К = 24кг
2К = 6
К = 3 кг
Подставив значение К в уравнение (1) и (2) получаем
уравнение (1)
3+Ка = 10кг
Ка = 7 кг
уравнение (2)
3+Со = 20 кг
Со = 17 кг.
Добавляем значение Со + Ка + К = 3 + 7 + 17
Собака + Утка + Кролик = 27 кг.
Ранее OBOZ.UA публиковал псевдоматематическую головоломку, которую многих поставит в тупик, но сообразительные все поймут.
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