Это не то, что вы думаете: псевдоматематическая головоломка поставит в тупик, но сообразительные все поймут

Часто головоломки побуждают мыслить нестандартно и искать неожиданные решения. Согласно проведенным исследованиям, это не только интересный, но и полезный способ провести досуг. В долгосрочной перспективе регулярные тренировки мозга интеллектуальными вызовами могут снизить риск возникновения неврологических заболеваний.

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В сети набирает популярность головоломка с несколько неожиданным решением. Эта псевдоматематическая задачка многих заведет в тупик, но самые сообразительные все поймут.

Исследования также показали, что головоломки могут улучшить психическое здоровье и способность быстро решать проблемы.

На рисунке изображены пересекающиеся линии и цифры от 1 до 5. Нужно определить, чего не хватает. И правильный ответ – не 6.

Если вы можете разгадывать подобные головоломки менее чем за 10 секунд, вы от природы наделены сообразительностью и наблюдательностью. Психологи часто связывают эту способность с высоким IQ, однако для определения уровня умственных способностей лучше пройти специальные тесты.

Удалось ли вам разгадать эту задачу? Еще раз подчеркнем: она не математическая.

Правильный ответ

Последовательность напоминает обозначение на переключателе ручной коробки, которую водители видят каждый день. Поэтому правильным ответом является "R". Водителям, ездящим на автоматической коробке или людям, не имеющим опыта вождения, может потребоваться гораздо больше времени, чтобы "сломать код".

Если вам понравилась головоломка, отточить навыки помогут и следующие тесты, опубликованные OBOZ.UA:

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