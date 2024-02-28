Сколько порошка нужно сыпать в машинку для одной стирки: чем опасен избыток

Казалось бы, стирка – довольно простой процесс, достаточно заполнить барабан, засыпать средство для мытья, выбрать соответствующий режим и подождать, пока машинка сделает свое дело. Однако, кроме правильного выбора температуры, следует учитывать и некоторые другие нюансы. Речь идет прежде всего о количестве порошка в контейнере.

Эксперты предостерегают: производители бытовых моющих средств заинтересованы в повышении продаж, поэтому данные о рекомендованном объеме могут быть преувеличены. Сколько порошка нужно сыпать в машинку для одной стирки и чем опасный избыток – читайте в материале OBOZ.UA.

Избыток порошка: в чем опасность

Чрезмерное количество порошка вредит как тканям, так и стиральной машинке. В процессе стирки контейнер не будет полностью очищаться, что со временем приведет к образованию ржавчины или к серьезным поломкам.

В машинке появится неприятный запах, а на одежде – белые разводы. К тому же от избытка порошка портятся волокна.

Сколько порошка сыпать в стиральную машину

Эксперты советуют обращать внимание на состав порошка. Следует проверить, предназначено ли средство для использования в стиральной машине автомат. Порошки для ручной стирки содержат соединения, приводящие к повышенному образованию пены, и если засыпать их в стиральную машину, избыточное количество пены может повредить прибор и осесть глубоко в волокнах тканей.

Также следует убедиться, что в составе средства отсутствуют хлор и растворители – агрессивные химические компоненты могут привести к порче резиновых деталей.

Количество порошка зависит от следующих факторов:

уровень загрязненности вещей и наличие серьезных пятен;

вес и количество одежды;

качество воды/уровень жесткости;

расход воды за цикл стирки;

тип ткани и режим стирки.

Идеальная формула соотношения порошка на цикл стирки выглядит следующим образом: следует взять 1 ст. л. порошка (25 г) на 1 кг белья.

Возьмем для примера стандартную стиральную машину на 5 кг с наполненностью 4 кг (помним, что при стирке одежда тяжелеет). Для обычной стирки достаточно будет 100 г порошка, для сложных пятен – 200-225 г, или 100 г порошка и немного пятновыводителя.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, при какой температуре стирать полотенца, чтобы они были идеально мягкими.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.