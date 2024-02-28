Сколько порошка нужно сыпать в машинку для одной стирки: чем опасен избыток
Казалось бы, стирка – довольно простой процесс, достаточно заполнить барабан, засыпать средство для мытья, выбрать соответствующий режим и подождать, пока машинка сделает свое дело. Однако, кроме правильного выбора температуры, следует учитывать и некоторые другие нюансы. Речь идет прежде всего о количестве порошка в контейнере.
Эксперты предостерегают: производители бытовых моющих средств заинтересованы в повышении продаж, поэтому данные о рекомендованном объеме могут быть преувеличены. Сколько порошка нужно сыпать в машинку для одной стирки и чем опасный избыток – читайте в материале OBOZ.UA.
Избыток порошка: в чем опасность
Чрезмерное количество порошка вредит как тканям, так и стиральной машинке. В процессе стирки контейнер не будет полностью очищаться, что со временем приведет к образованию ржавчины или к серьезным поломкам.
В машинке появится неприятный запах, а на одежде – белые разводы. К тому же от избытка порошка портятся волокна.
Сколько порошка сыпать в стиральную машину
Эксперты советуют обращать внимание на состав порошка. Следует проверить, предназначено ли средство для использования в стиральной машине автомат. Порошки для ручной стирки содержат соединения, приводящие к повышенному образованию пены, и если засыпать их в стиральную машину, избыточное количество пены может повредить прибор и осесть глубоко в волокнах тканей.
Также следует убедиться, что в составе средства отсутствуют хлор и растворители – агрессивные химические компоненты могут привести к порче резиновых деталей.
Количество порошка зависит от следующих факторов:
- уровень загрязненности вещей и наличие серьезных пятен;
- вес и количество одежды;
- качество воды/уровень жесткости;
- расход воды за цикл стирки;
- тип ткани и режим стирки.
Идеальная формула соотношения порошка на цикл стирки выглядит следующим образом: следует взять 1 ст. л. порошка (25 г) на 1 кг белья.
Возьмем для примера стандартную стиральную машину на 5 кг с наполненностью 4 кг (помним, что при стирке одежда тяжелеет). Для обычной стирки достаточно будет 100 г порошка, для сложных пятен – 200-225 г, или 100 г порошка и немного пятновыводителя.
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