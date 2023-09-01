Лучшая температура для стирки постельного белья: будет чистой и не потеряет цвет

Постельное белье – это текстиль, постоянно контактирующий с телом. Поэтому его чистота так важна. И важно знать, как правильно стирать постель, чтобы на ней не оставалось грязи и микробов. Ведь на простынях и наволочках собираются пот, кожный жир, слюна и прочее, что является прекрасной пищей для разнообразных, порой довольно опасных микроорганизмов. Они способны вызвать кожные высыпания, аллергию и даже грибковые инфекции.

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Важную роль в стирке играет температура воды. Считается, что лишь очень горячая вода способна убивать микробов. Но эксперты говорят, что это не совсем так. Как пишет издание Express, они советуют выбирать не самую высокую температуру, чтобы уберечь текстиль от преждевременного разрушения.

Обычно правильный температурный режим, который идеально подходит типу ткани и использованному красителю, указан на этикетке постельного белья. Но если ее по каким-то причинам на предметах нет, эксперты рекомендуют стирать постельные принадлежности при температуре 40 градусов. Она убережет цветные простыни от выцветания, а волокна – от быстрого износа.

Белую постель можно стирать и при более высоком температурном режиме. Но и для нее 40 градусов будет достаточно.

Позаботиться о постели поможет также использование мягкого моющего средства и стирки на деликатном режиме. Это дополнительно защитит волокна.

Эксперты также советуют сортировать постель перед стиркой по цвету. Несмотря на то, что ткани для нее красят маловымывающимися красителями, простыни все же могут полинять. Еще выше этот риск будет, если вы загрузите в машинку и какие-то другие вещи – одежду, трикотаж и т.д. Поэтому белое и цветное обязательно стирайте отдельно.

Кроме того, отдельных условиях стирки могут потребовать некоторые предметы постельного белья, изготовленные из определенных материалов. К примеру льна или шелка.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как правильно стирать одежду, чтобы она не выцветала.

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