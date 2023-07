Шесть простых упражнений помогут оставаться в форме после 40 лет: нужны только настроение и желание

Возрастные изменения приводят к снижению силы и выносливости, поэтому важно всегда держать организм в тонусе. Можно не тратиться на спортзалы – эксперты говорят, что простые упражнения помогут оставаться в форме без особого труда.

При сочетании кардио и силовых тренировок происходит не только сжигание калорий, но и поддержание тонуса мышц. Издание Eat This Not That рассказало о шести лучших упражнениях, которые полезно делать каждый день.

Доктор медицинских наук, персональный тренер на эксперт по здоровому питанию Майк Бол подчеркнул, что залог успеха – в систематичности.

Приседания

Приседания можно выполнять как с дополнительным весом, так и без него.

"Они помогают прорабатывать большие мышцы бедер и ягодиц", – отметил доктор Болл.

Поставьте ноги на ширину плеч. Выпрямите обе руки перед собой, согните колени и отведите бедра назад, словно вы хотите сесть на стул. Выполните от трех до шести подходов не менее 12 повторений. Упражнение подходит для сжигания калорий и повышения мышечной выносливости.

Выпады

"Выпады также прорабатывают большие мышцы ног, но их можно выполнять в нескольких направлениях (вперед или из стороны в сторону)", – пояснил доктор Болл.

Поставьте ноги на ширине плеч и сделайте шаг вперед, чтобы принять разведенную стойку. Согните колени, чтобы опуститься в выпад. Держите верхнюю часть тела прямо, когда вы спускаетесь, и убедитесь, что переднее колено находится на одной линии с пальцами ног. Выполните от трех до шести подходов не менее 12 повторений.

Берпи

"Берпи отлично подходит для развития мышечной силы и улучшения выносливости", – подчеркнул доктор Болл.

Напрягите пресс и опуститесь в глубокую планку – ноги должны быть вытянуты сзади, а руки – ниже плеч. Опустите грудь в пол, чтобы выполнить отжим. Поднимите тело назад и подпрыгните, подняв обе руки над головой. Выполните от трех до шести подходов не менее 12 повторений.

Отжим

Отжимания эффективны для укрепления мышц груди и рук. Доктор Болл советует выполнять минимум 3-6 подходов по 12 повторений.

Пресс

"Упражнения на пресс не гарантируют появление кубиков пресса, но, когда вы теряете вес, они могут помочь вашему торсу выглядеть более подтянутым", – рассказал о парадоксе тренировки доктор Болл.

Начните упражнение, лежа на спине на тренажерном коврике, согнув колени и поставив стопы на пол. Положите руки на затылок. Поднимайте плечи, верхнюю часть спины и голову. Оставайтесь в этом положении на мгновение, прежде чем опуститься. Выполните от 3-6 подходов как минимум по 12 повторений.

Прыжки

И в завершение – немного кардио. Любимое упражнение многих – прыжки с приподнятыми руками. Нужно сделать 50 прыжков и повторить их по 3-6 подходов, зависимо от вашего уровня физической подготовки.

