Сделают дом ярким: лучшие домашние растения, которые постоянно цветут и не доставляют хлопот

Комнатные растения не только создают атмосферу уюта, но и приносят пользу, насыщая воздух кислородом. Не всегда есть время и возможность постоянно пересаживать и удобрять растения, подбирать оптимальный режим освещения и регулировать полив.

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OBOZREVATEL подобрал лучшие неприхотливые цветы, которые ярко цвестут и не будут доставлять хлопот. Какие цветы будут цвести постоянно – читайте в материале.

Хризантема

Ухаживать за хризантемой очень легко – достаточно вовремя поливать растение и поставить его на светлом подоконнике. Цветок быстро адаптируется к перепадам температур и даже выдерживает зимние морозы. В саду хризантемы растут с начала лета и до зимы, однако можно посадить эти растения не только на клумбе, но и в горшки в качестве декоративных растений.

Антуриум

Антуриум любит влагу, поэтому следует регулярно поливать корни и опрыскивать листья. Это неприхотливое растение, которое будет цвести даже без внесения удобрений. Антуриум довольно вынослив, однако лучше не держать его в прохладных и затененных местах.

Фиалка

Комнатные фиалки или сенполии – одни из самых популярных комнатных растений. Они могут расти круглый год, важно лишь регулярно увлажнять корни, наливая воду в поддон. Фиалки любят рассеянный солнечный свет и будут плохо расти в тени.

Гибискус

Гибискус в целом устойчив и вынослив, однако растение следует регулярно поливать и опрыскивать. Если этого не делать – растение будет сбрасывать цветы. Гибискусы любят солнечный свет и периодическую подпитку удобрениями.

Герань

Герань можно выращивать дома и в саду. В особом уходе и удобрениях растение не нуждается. Единственный нюанс – позаботьтесь о своевременном поливе. Летом герань лучше пересаживать на клумбу, ведь растение любит солнечный свет и свежий воздух.

Бегония

Неприхотливая бегония не нуждается в опрыскиваниях, однако будет плохо расти в условиях засухи. Растению требуется достаточное количество влаги. Удобрения вносить необязательно, специалисты советуют лишь периодически подрезать побеги.

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