newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Для людей, которые редко бывают дома: самые простые комнатные цветы, которые не нужно постоянно поливать

Юлия Потерянко
Жизнь
2 минуты
96
Для людей, которые редко бывают дома: самые простые комнатные цветы, которые не нужно постоянно поливать

Самым простым способом быстро и эффектно украсить свой дом, чтобы он выглядел действительно роскошно, являются живые растения. Они создают уют и подходят к интерьеру любого стиля. А еще нуждаются в уходе. Что отпугивает людей, которые переживают, что не справятся с этой задачей или не будут иметь достаточно времени на свои вазоны.

Видео дня

К счастью, среди комнатных растений есть немало требующих очень мало внимания и прекрасно обходящихся без регулярного полива. OBOZREVATEL рассказывает о таких растениях. Их можно завести даже тем, кто часто бывает в командировках.

Сансевиерия

Все виды сансевиерий максимально неприхотливы к условиям содержания и ухода. Они могут хорошо перенести даже месяц без полива и процветать в довольно темных углах дома. Лучший режим полива для этих растений, это внесение воды сразу после того, как почва в горшке полностью просохнет. Сансевьерии очень живучи и быстро разрастаются, занимая весь горшок молодыми растениями. Ухаживать за ними едва ли не легче всего, а наблюдать их рост довольно интересно.

Эпипремнум золотистый

Это одно из лучших растений для тех, кто хочет озеленить свое жилье быстро и без чрезмерных усилий. Красивая лиана с ярко-зелеными сердцевидными листьями хорошо чувствует себя в условиях низкого освещения и при этом быстро разрастается. Ею можно украшать стены, создавая красивые лиственные каскады. Время, когда его нужно поливать, эпипремнум подскажет сам – когда у него начнут скручиваться листья, вы поймете, что пора добавить немного воды в горшок.

Для людей, которые редко бывают дома: самые простые комнатные цветы, которые не нужно постоянно поливать

Сциндапсус расписной

От своего родственника эпипремнума золотистого, сциндапсус расписной отличается пестрыми листочками. Чем больше света получает растение, тем лучше будет заметен этот узор. Но и в условиях полутени вьюн будет чувствовать себя неплохо. Примета, когда наступает время полива, у него такая же, как и в предыдущем пункте – скручивание листьев.

Драцена душистая

В дикой природе этот куст может вырастать очень большим, но в горшке слишком много места не займет. Так же, как и не отнимет много усилий по уходу. Просто дайте почве под драценой просохнуть, прежде чем поливать ее снова. Также обращайте внимание на состояние растения – оно начинает хиреть, когда ощущает нехватку воды. Но потом быстро и полностью восстанавливается сразу после полива.

Алоэ вера

Один из самых красивых суккулентов, которые можно завести дома. К тому же сок алоэ вера очень полезен для кожи – он убирает раздражение и лечит ожоги. Но до того, надо вырастить достаточно большое растение. Много усилий на это не понадобится. Оно хорошо запасает воду в листьях и переносит длительное время без полива. Главное – не ставить алоэ вера под прямые солнечные лучи. Остальное для него не столь важно.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие комнатные растения помогают бороться с пылью дома.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.