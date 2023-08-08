Для людей, которые редко бывают дома: самые простые комнатные цветы, которые не нужно постоянно поливать

Самым простым способом быстро и эффектно украсить свой дом, чтобы он выглядел действительно роскошно, являются живые растения. Они создают уют и подходят к интерьеру любого стиля. А еще нуждаются в уходе. Что отпугивает людей, которые переживают, что не справятся с этой задачей или не будут иметь достаточно времени на свои вазоны.

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К счастью, среди комнатных растений есть немало требующих очень мало внимания и прекрасно обходящихся без регулярного полива. OBOZREVATEL рассказывает о таких растениях. Их можно завести даже тем, кто часто бывает в командировках.

Сансевиерия

Все виды сансевиерий максимально неприхотливы к условиям содержания и ухода. Они могут хорошо перенести даже месяц без полива и процветать в довольно темных углах дома. Лучший режим полива для этих растений, это внесение воды сразу после того, как почва в горшке полностью просохнет. Сансевьерии очень живучи и быстро разрастаются, занимая весь горшок молодыми растениями. Ухаживать за ними едва ли не легче всего, а наблюдать их рост довольно интересно.

Эпипремнум золотистый

Это одно из лучших растений для тех, кто хочет озеленить свое жилье быстро и без чрезмерных усилий. Красивая лиана с ярко-зелеными сердцевидными листьями хорошо чувствует себя в условиях низкого освещения и при этом быстро разрастается. Ею можно украшать стены, создавая красивые лиственные каскады. Время, когда его нужно поливать, эпипремнум подскажет сам – когда у него начнут скручиваться листья, вы поймете, что пора добавить немного воды в горшок.

Сциндапсус расписной

От своего родственника эпипремнума золотистого, сциндапсус расписной отличается пестрыми листочками. Чем больше света получает растение, тем лучше будет заметен этот узор. Но и в условиях полутени вьюн будет чувствовать себя неплохо. Примета, когда наступает время полива, у него такая же, как и в предыдущем пункте – скручивание листьев.

Драцена душистая

В дикой природе этот куст может вырастать очень большим, но в горшке слишком много места не займет. Так же, как и не отнимет много усилий по уходу. Просто дайте почве под драценой просохнуть, прежде чем поливать ее снова. Также обращайте внимание на состояние растения – оно начинает хиреть, когда ощущает нехватку воды. Но потом быстро и полностью восстанавливается сразу после полива.

Алоэ вера

Один из самых красивых суккулентов, которые можно завести дома. К тому же сок алоэ вера очень полезен для кожи – он убирает раздражение и лечит ожоги. Но до того, надо вырастить достаточно большое растение. Много усилий на это не понадобится. Оно хорошо запасает воду в листьях и переносит длительное время без полива. Главное – не ставить алоэ вера под прямые солнечные лучи. Остальное для него не столь важно.

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