Какие комнатные растения поглощают тепло: подборка природных охладителей

Комнатные растения полезны для очищения воздуха от пыли, бактерий и токсинов, однако мало кто знает, что некоторые из них даже способны поглощать тепло. Это особенно актуально в период летней жары, когда важен каждый градус для охлаждения помещения.

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Эксперты составили рейтинг топ-5 комнатных растений, которые помогут поддерживать температуру дома на должном уровне. Детали рассказало издание Informacion.

Алое вера

Алоэ вера имеет целебные свойства. Растение помогает избавиться от воспалительных процессов на коже, усилить регенерацию и обмен веществ в клетках, уменьшает зуд и оказывает противоаллергическое действие. Кроме полезных свойств, это растение является экспертом по регулированию комнатной температуры и улучшению качества воздуха. Ухаживать за алоэ просто, достаточно лишь поставить в хорошо освещенном и проветриваемом месте и периодически поливать.

Сансевиерия

Сансевьерия идеально подходит для жаркого сухого климата благодаря своей выносливости. Ночью растение выделяет кислород, освежая воздух в комнате. Поставьте ее на освещенный подоконник и поливайте только тогда, когда почва высохнет.

Фикус робуста

Фикус робуста будет поддерживать оптимальную влажность и прохладу в комнате. Это растение удаляет формальдегиды из воздуха, очищая окружающую среду. Разместите его в месте с косвенным освещением и всегда поддерживайте субстрат влажным.

Спатифил

Это декоративное растение помогает регулировать температуру в доме, поглощая избыток влаги. Спатифил идеально подходит для влажного климата. Не следует ставить растение на подоконнике и в других местах, где на него могут попасть прямые солнечные лучи.

Бостон папоротник

Бостон папоротник нуждается в частом и обильном поливе. Если не проводить регулярное увлажнение, растение быстро засохнет. Папоротник действует как естественный увлажнитель и обладает способностью поглощать тепло, автоматически освежая окружающую среду. Учитывая компактные размеры, вы можете разместить несколько горшков с папоротником в разных зонах дома.

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