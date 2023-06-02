Самые яркие комнатные цветы: как растения станут украшением интерьера. Фото

Комнатные растения украшают интерьер и создают атмосферу уюта и гармонии. Они помогут очистить воздух от углекислого газа, снизить запыленность, повысить влажность воздуха и наполнить помещение приятным ароматом.

Видео дня

В списке самых популярных растений первенство неизменно занимают орхидеи, фикусы и фиалки. Какие растения станут настоящим украшением дома – читайте в материале OBOZREVATEL.

Орхидея

Орхидея, несмотря на ее привередливость, является одним из самых любимых комнатных растений. Чтобы цветок радовал цветением, следует обратить внимание на правильный режим освещения, температурные показатели и уровень влажности. Разноцветные оттенки изящной орхидеи будут придавать интерьеру элегантность и стиль.

Пеларгония

Пеларгония менее прихотлива, чем орхидея, но долго будет радовать цветением и наполнять комнату нежным ароматом. Это идеальный выбор для создания ярких цветочных композиций.

Антуриум

Изящные цветы в форме сердца выбирают те, кто желает добавить в интерьер нотки экзотической элегантности. В летнюю жару растение потребует обильного полива. Антуриум обычно растет в тропиках, так что оптимальной будет влажность на уровне 90–95%.

Фикус

Фикус – акцентное растение, которое тоже пользуется большой популярностью. Существует много сортов с разными оттенками и размером листьев. Фикусы отлично подойдут для просторных светлых помещений.

Азалия

Яркая азалия имеет широкий спектр цветов: красный, белый, фиолетовый, розовый. Особенно ценят азалию за длительное и обильное цветение.

Кстати, солнечный июнь – очень подходящий период для пересадки комнатных растений. Чем подкормить комнатные цветы при пересадке – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что можно добавить в воду для полива цветов.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.