Цветы быстро примутся и будут пышно цвести: что положить на дно горшка

Весна и начало лета – идеальный период для пересадки комнатных растений. Сделать это очень просто: нужно только убрать старую почву, разложить корни на горке свежей земли и досыпать грунт сверху.

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Для пышного цветения можно использовать натуральные органические удобрения. Чем подкормить комнатные цветы при пересадке – читайте в материале OBOZREVATEL.

Древесная зола

Это одно из самых мощных и популярных удобрений. Зола выполняет защитные и дезинфицирующие функции. Лучше всего она подойдет для:

герани;

фуксии;

бегонии.

Смешиваем 1 л воды и 25 г золы и ждем примерно неделю, пока удобрение настоится. Затем нужно поливать растения под корень, но не чаще одного раза в 2 недели.

Удобрения из банановой кожуры

Банановая кожура содержат магний, калий и фосфор – они незаменимы для качественного роста и здорового плодоношения. На дно горшка нужно уложить керамзит или гальку – это создаст надежный дренажный слой. Затем насыпаем немного грунта, а поверх кладем банановую кожуру.

Дрожжевые удобрения

В составе дрожжей есть цитокинины, выполняющие важную функцию – они отвечают за деление клеток. Без них невозможен стремительный и здоровый рост растений. Дрожжи также содержат витамин В, незаменимый в процессе развития.

Приготовить удобрение очень просто: в емкости из 1 л воды растворяем 1 г сухих дрожжей и 1 чайную ложку сахара. После трехчасового настояния разбавляем раствор водой в пропорции 1:5.

Сахарные удобрения

Комнатным растениям требуется глюкоза, выполняющая функцию строительного материала. Но готовить сахарный раствор можно 1 раз в месяц, более частая подкормка будет плохо влиять на растение. Сахар и воду следует смешать в пропорции 1 столовая ложка сахара на 1 л воды.

Кожура цитрусовых

Кожура лимонов, апельсинов или мандаринов будет насыщать почву азотом и отпугивать вредителей.

Удобрения из заварки

С чайными удобрениями, обычно используемыми для повышения рыхлости почвы и лучшего проникновения кислорода, эксперты советуют быть осторожными. Заварку перед использованием обязательно нужно подсушить и хранить в отдельном мешочке.

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