Что добавить в воду для комнатных цветов: станут здоровее и лучше будут расти

Вода из-под крана имеет не самое лучшее качество, особенно в больших городах. Опытные цветоводы отмечают, что она может негативно влиять на рост и развитие комнатных растений.

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В водопроводной воде много остатков металлов, которые действительно вредят цветам и корневой системе. Что можно добавить в воду для полива комнатных цветов, разбирался OBOZREVATEL.

Если вы хотите вырастить здоровые и пышные комнатные растения, специалисты советуют попробовать несколько лайфхаков. Простые натуральные ингредиенты могут даже продлить период цветения.

Первый и эффективный ингредиент – яблочный уксус. Некоторые пользователи соцсетей отмечают, что можно использовать и обычный столовый, но все-таки лучше приобрести яблочный.

В воду для полива добавляем несколько капель (оптимально 3-5, но не более 10) яблочного уксуса и поливаем корни комнатных растений.

В качестве действенного заменителя можно использовать и сок лимона. Процедура аналогична: несколько капель на стандартную дозу воды при поливе.

Однако обратите внимание, что использовать эти лайфхаки можно только в том случае, если растения лояльно относятся к кислой почве и не требуют условий с исключительно нейтральным pH. Для привередливых цветов можно просто брать остывшую кипяченую воду.

Кстати, весна и начало лета – идеальный период для пересадки комнатных растений. Сделать это очень просто: нужно только убрать старую почву, разложить корни на горке свежей земли и досыпать почву сверху. Чем подкормить комнатные цветы при пересадке – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL подробно рассказывал о правилах пересадки орхидей в новый горшок.

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