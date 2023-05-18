Самые редкие породы собак: их названия мало кто знает. Фото

В мировом рейтинге самых популярных пород собак лидерство неизменно удерживают немецкие овчарки, лабрадоры-ретриверы, кокер-спаниели и бигли. Вдобавок к перечисленным, украинцы предпочитают еще джек-рассел-терьеров, мопсов, французских бульдогов и чихуахуа.

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Однако есть породы, которые в последние годы считаются редкими. Их почти не встретишь на площадках, они не слишком популярны среди покупателей, да и питомники с представителями этих пород найти довольно трудно. Хотя эти собаки очень даже симпатичны и имеют дружелюбный характер. OBOZREVATEL подобрал топ самых редких собак.

Вольфшпиц

Симпатичные, игривые и пушистые шпицы мало кого оставят равнодушными. Но даже среди них есть "аутсайдеры" в рейтинге популярности. Речь идет о вольфшпицах. Это умные собаки, отличные компаньоны и прекрасные охранники. Предками вольфшпицев являются датские баржевые собаки, которые плавали вместе с моряками, истребляя на кораблях крыс.

Брюссельский грифон

Хорошие, ласковые, послушные и немного забавные грифоны тоже не пользуются большой популярностью. А зря – это очень общительные и ласковые собаки, которые обожают своих хозяев. Грифоны появились, как помесь мопса, спаниеля и брюссельской жестошерстной.

Каи

Эту породу вывели в Японии как подвид охотничьих собак. Издавна каи использовали для охоты на крупных зверей – оленей или кабанов. Однако даже на родине порода считается редкой.

Стабихун

Еще один редкий представитель охотничьих пород. Издавна в Нидерландах этих собак держали крестьяне возле своих домов. В настоящее время стабихунов выводят очень редко и только для охоты.

Норвежский лундехунд

Издавна жители Норвегии использовали этих собак для необычной охоты – ловли морских птиц на северных побережьях. Это очень выносливая порода. Лундехунды имеют специфическое строение тела и могут лазать по скалам, пещерам и залезать в норы.

Пхунсан

Уникальная корейская собака. Есть версия (не факт, что правдивая), якобы пхунсанов вывели в результате скрещения волка, тигра и собаки. Это, кстати, довольно агрессивные собаки, возможно, поэтому не слишком популярны.

Пуми

Пуми появились в результате скрещения овчарки, пули и терьеров. В мире эта порода не очень популярна, но в Венгрии пуми признаны национальной гордостью страны.

Азавак

Охранник, охотник и просто верный азавак тоже не пользуется популярностью. Азавак происходит из Сахары, где издавна был компаньоном кочевников.

Бергамская овчарка

Внешность обманчива. Массивные и лохматые великаны на самом деле – добродушные и неприхотливые добряки. Издавна бергамцы использовались в качестве пастухов. Шерсть собак требует бережного ухода, а в городской квартире им будет тесновато.

Католбурун

Характерная особенность – необычный раздвоенный нос. Эту охотничью породу вывели в Турции. Охотиться каталбуруны начинают еще в детском возрасте. Это преданные и послушные собаки, нуждающиеся в длительных прогулках.

Ранее OBOZREVATEL публиковал рейтинг самых умных пород собак.

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