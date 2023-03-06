Их любят все: какие породы собак самые популярные в мире

Уже тысячи лет собаки живут рядом с людьми и успели стать одними из наших лучших друзей и помощников. За это время были выведены сотни разных пород под разные задачи, но некоторые из них получили большую популярность. Причиной является дружелюбный характер и острый ум этих животных. Темперамент у них может быть совершенно разный, но объединяет их одно – это замечательные друзья, готовые на все, чтобы найти общий язык со своим хозяином.

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OBOZREVATEL рассказывает, какие породы собак являются самыми популярными в мире. А какие при этом популярны в Украине.

Топ самых популярных в мире пород собак

Немецкая овчарка

Эта порода появилась в конце XIX века в Германии и предназначалась для работы со скотом. Но очень быстро выяснилось, что немецкие овчарки являются идеальным сочетанием интеллекта, взвешенного темперамента и красоты. Натренировать эту породу можно под любые задачи – от сопровождения незрячего человека до службы в армии или полиции.

Лабрадор-ретривер

Представителей породы называют идеальными семейными собаками. Они добры к детям и готовы играть с ними бесконечно, при этом при правильном подходе к воспитанию послушны и не хулиганят в доме. Благодаря тому, что породу вывели как охотничью, лабрадоры-ретриверы могут похвастаться хорошим здоровьем и большой физической выносливостью.

Хаски

Запасы энергии хаски практически неисчерпаемы, ведь эту породу создали специально для использования в качестве ездового животного на далеком севере, где лошадь не сможет пройти по глубокому снегу. Это сильная и очень умная собака, удивительно похожая внешне на своего далекого предка – волка, но при этом очень человекоориентированная. Если обеспечить хаски достаточно активности, она станет лучшим другом всем членам семьи.

Кокер-спаниель

Как и все охотничьи собаки, этот некрупный красавец чрезвычайно умен и контактен. Кокер-спаниели были созданы, чтобы понимать человека с полуслова. Ко всему они имеют отличную внешность и приятную на ощупь шелковистую шерсть. Собаке этой породы будет вполне комфортно в стандартной городской квартире.

Пудель

Главное преимущество этих декоративных собак – это их гипоаллергенность. Но вдобавок к этому идут невероятная терпеливость и разум. Пуделей любят за красоту и смекалку. И за высокую контактность – они сами ищут общение с человеком. Причем все лучшие качества породы присущи всем ее типам – от огромного, почти 60 см ростом пуделя, до карликового.

Йоркширский терьер

Эти крошечные собачки выглядят очень забавно, но при этом очень смелы и преданы своим хозяевам. Они обожают внимание и легко поддаются дрессировке. Йоркширскому терьеру будет удобно и в небольшой квартире, и в большом доме, где он может выпустить всю свою энергию. К тому же это одни из самых больших долгожителей среди собак.

Бигль

И снова охотничья собака. Бигли отличаются небольшими размерами и очень дружелюбным характером. Поскольку их выводили для охоты на зверя стаей, бигли прекрасно взаимодействуют с большим количеством людей и умеют найти отдельный подход к каждому. У них прекрасное обоняние, поэтому их используют в качестве поисковых собак в армии, на таможне и в полиции. А еще бигль станет прекрасным компаньоном на прогулках для ребенка, ведь не уступает малышам в уровне энергии.

Пекинес

В древнем Китае (а породе более 2000 лет) пекинесы считались императорскими собаками. Их обожествляли за внешнее сходство с миниатюрным львом. При этом они совсем не такие грозные. Пекинесы большие проказники и обожают играть с людьми. В то же время, это собака с большим чувством собственного достоинства, которая не даст себя в обиду и при необходимости вступится за хозяина.

Такса

Собак с длинным и крепким телом и короткими лапками вывели для охоты на живущих в норах животных. Поэтому ум у них соответствующий. Эти псы любят выискивать разные предметы и резвиться. Таксы – неисправимые оптимисты, они всегда демонстрируют огромную радость, когда видят людей, которых любят.

Какие породы популярны в Украине

Вдобавок к перечисленным, украинцы предпочитают еще несколько пород. Это в основном некрупные животные с дружелюбным характером. Следовательно, в этот список входят:

Джек-рассел-терьер

Эти маленькие охотники обладают неисчерпаемым запасом энергии и радостным открытым нравом. Несмотря на свою непоседливость, они очень легко учатся и выполняют команды практически без ошибок. Однако хозяину джек-рассела придется постараться, чтобы обеспечить своему любимцу достаточный уровень активности.

Мопс

Мопсы не просто дружелюбные собаки, они – сама любовь. Они не терпят агрессии и враждебности и предпочитают всеми силами избегать конфликтов. Это довольно спокойные по темпераменту собаки. Большую активность проявляют только в детстве, после чего превращаются во взвешенных и умеренных животных. Хотя могут проявить и упрямство. Тогда придется идти на уступки, чтобы не поссориться с этим смешным и ласковым псом.

Чихуахуа

Несмотря на миниатюрные размеры, чихуахуа – чемпионы по преданности своим хозяевам. Они готовы защищать людей из последних сил. Это одна из самых древних пород собак, известных людям. У ацтеков они считались священными – их изображали на фресках в храмах и хоронили вместе с хозяевами. Древний народ верил, что чихуахуа способен провести собственного владельца через испытания загробного мира. Что многое рассказывает о характере животного. Они терпеливы, умны и невероятно контактны.

Французский бульдог

Несколько неуклюжий бульдог растопит любое сердце своими смешными проделками. Они – прирожденные компаньоны и готовы следовать за своим человеком хоть на край света. Французы обожают детей и готовы не только терпеть их проделки, но и принимать в них активное участие. Правда, не всегда ладят с другими животными, ведь защитники из этой породы тоже получаются отличные. Вместе с тем, настолько привязываются к людям, что могут страдать из-за тревоги разлуки, если оставить их на несколько часов в одиночестве.

Ранее OBOZREVATEL публиковал рейтинг самых умных пород собак.

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