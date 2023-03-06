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Какие породы собак самые умные: список и фото

Юлия Потерянко
Жизнь
5 минут
2,5 т.
Какие породы собак самые умные: список и фото

Спор, кто умнее – собаки или кошки, наверное, будет продолжаться вечно. Хотя на самом деле и те, и другие умны, просто их интеллект заточен под разные задачи. К примеру, собаки прекрасно учатся понимать людей и выполнять команды.

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Если вы ищете себе породу, которая была бы в этом максимально успешной, издание Pets WebMD составило десятку наиболее способных к обучению собак. Основой для рейтинга послужила книга нейропсихолога Стэнли Корена "Интеллект собаки". Он вместе с более чем двумя сотнями специалистов по дрессировке из Американской ассоциации собаководства проанализировал 110 пород. Представители топ-10 усваивали команды менее чем за 5 повторов и выполняли их в 95% случаев и чаще.

Бордер-колли

Какие породы собак самые умные: список и фото

Именно представительницей этой породы была Чейсер – собака, сумевшая изучить 1022 человеческих слова. Приблизительного такого же словарного запаса хватает, чтобы впервые заговорить на иностранном языке. Бордер-колли являются трудоголиками. Это отличный пастух для овец. Также она может быть поводырем, сторожем, няней, участвовать в спортивных соревнованиях. Это универсальное животное с отличным характером.

Пудель

Какие породы собак самые умные: список и фото

Пудели – исключительно умные собаки, которые могут все – от поиска трюфелей до спасения на воде. Задачи, которые им ставят, часто зависят от размера, ведь пудели бывают от очень крупных до крошечных. А еще это одна из самых гипоаллергенных пород.

Немецкая овчарка

Какие породы собак самые умные: список и фото

Легендарный интеллект этой пастушьей собаки сделал ее одной из самых популярных пород в мире. Породу ценят оптимальное сочетание разума, атлетичности, спокойного характера и размеров. Немцы могут быть как пастухами, для чего их и вывели, как выставочными красавцами, так и полицейскими собаками и семейными компаньонами. И даже кинозвездами, как первопроходец на этом поприще Рин Тин Тин..

Золотистый ретривер

Какие породы собак самые умные: список и фото

Любимое занятие этой собаки – угождать своему человеку. Вывели их для участия в охоте, но впоследствии они хорошо себя зарекомендовали и как служебные, и как спасательные, и как собаки-поводыри. Золотистый ретривер досконально изучает своего человека и подстраивается под его нужды. Хотя может и пошалить, конечно.

Доберман-пинчер

Какие породы собак самые умные: список и фото

Эта порода является эталоном физической формы, если речь идет о собаках. А еще доберманы – идеальные охранники. Они четко усваивают, где находится подшефная им территория, и безупречно следят за тем, чтобы туда не вошел ни один незваный гость. Поэтому их часто привлекают к военным и полицейским миссиям. В то же время они очень нежны и общительны к людям, которых считают своими.

Шетландская овчарка

Какие породы собак самые умные: список и фото

Шелти – это, по сути, миниатюрная колли с более высоким уровнем интеллекта и лучшими рабочими качествами. Она не так пасет стадо, как управляет им. Собака способна за день пробежать большое расстояние и проследить, чтобы в каждом уголке все было так, как надо. При этом это отличный компаньон для людей, в том числе для маленьких детей.

Лабрадор-ретривер

Какие породы собак самые умные: список и фото

Первой задачей этих собак было прыгать с рыболовных лодок и вылавливать рыбу, подстреленную с помощью гарпуна. Так что веселье – второе имя лабрадоров-ретриверов. Они очень общительны и нежны. При этом отлично понимают, чего от них требуют хозяева. Поэтому эта порода очень популярна.

Континентальный тот-спаниэль, он же папийон

Какие породы собак самые умные: список и фото

Самый миниатюрный участник рейтинга. Живое доказательство того, что разум не всегда зависит от объема мозга. Папийон – это сгусток счастья, который при этом прекрасно понимает, где проходят границы, за которые нельзя переступать в играх. Они прекрасно учатся трюкам и отлично выступают на выставках. Смысл их жизни – это быть в центре внимания и приносить людям радость. С этими задачами порода справляется блестяще.

Ротвейлер

Какие породы собак самые умные: список и фото

Ротвейлеры – отличные сторожи, но при этом долгое время считалось, что они уступают в интеллекте тем же немецким овчаркам. На самом деле это не так – они не менее умны. Это очень верные собаки, благодаря чему из них получаются отличные терапевты, способные помогать в уходе за больными и немощными людьми. Также они могут быть пастухами, служебными или полицейскими собаками, спортсменами в соревнованиях и компаньонами. Ротвейлер никогда не откажется от предложенной ему работы.

Австралийская пастушья собака

Какие породы собак самые умные: список и фото

Замыкает десятку еще одна собака, выведенная для того, чтобы выпасать огромные стада овец на просторах Австралии. Несмотря на то, что она имеет небольшие габариты и милую внешность, несет в себе гены диких динго. Австралийская пастушья собака способна контролировать большие скопления скота в течение нескольких дней без вмешательства человека. Так что она довольно легко найдет общий язык с человеком. Это очень атлетичная порода, которой приписывают своеобразное чувство юмора. А юмор – это однозначно признак интеллекта.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, о лучших породах собак для семей с детьми.

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