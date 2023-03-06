Какие породы собак самые умные: список и фото

Спор, кто умнее – собаки или кошки, наверное, будет продолжаться вечно. Хотя на самом деле и те, и другие умны, просто их интеллект заточен под разные задачи. К примеру, собаки прекрасно учатся понимать людей и выполнять команды.

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Если вы ищете себе породу, которая была бы в этом максимально успешной, издание Pets WebMD составило десятку наиболее способных к обучению собак. Основой для рейтинга послужила книга нейропсихолога Стэнли Корена "Интеллект собаки". Он вместе с более чем двумя сотнями специалистов по дрессировке из Американской ассоциации собаководства проанализировал 110 пород. Представители топ-10 усваивали команды менее чем за 5 повторов и выполняли их в 95% случаев и чаще.

Бордер-колли

Именно представительницей этой породы была Чейсер – собака, сумевшая изучить 1022 человеческих слова. Приблизительного такого же словарного запаса хватает, чтобы впервые заговорить на иностранном языке. Бордер-колли являются трудоголиками. Это отличный пастух для овец. Также она может быть поводырем, сторожем, няней, участвовать в спортивных соревнованиях. Это универсальное животное с отличным характером.

Пудель

Пудели – исключительно умные собаки, которые могут все – от поиска трюфелей до спасения на воде. Задачи, которые им ставят, часто зависят от размера, ведь пудели бывают от очень крупных до крошечных. А еще это одна из самых гипоаллергенных пород.

Немецкая овчарка

Легендарный интеллект этой пастушьей собаки сделал ее одной из самых популярных пород в мире. Породу ценят оптимальное сочетание разума, атлетичности, спокойного характера и размеров. Немцы могут быть как пастухами, для чего их и вывели, как выставочными красавцами, так и полицейскими собаками и семейными компаньонами. И даже кинозвездами, как первопроходец на этом поприще Рин Тин Тин..

Золотистый ретривер

Любимое занятие этой собаки – угождать своему человеку. Вывели их для участия в охоте, но впоследствии они хорошо себя зарекомендовали и как служебные, и как спасательные, и как собаки-поводыри. Золотистый ретривер досконально изучает своего человека и подстраивается под его нужды. Хотя может и пошалить, конечно.

Доберман-пинчер

Эта порода является эталоном физической формы, если речь идет о собаках. А еще доберманы – идеальные охранники. Они четко усваивают, где находится подшефная им территория, и безупречно следят за тем, чтобы туда не вошел ни один незваный гость. Поэтому их часто привлекают к военным и полицейским миссиям. В то же время они очень нежны и общительны к людям, которых считают своими.

Шетландская овчарка

Шелти – это, по сути, миниатюрная колли с более высоким уровнем интеллекта и лучшими рабочими качествами. Она не так пасет стадо, как управляет им. Собака способна за день пробежать большое расстояние и проследить, чтобы в каждом уголке все было так, как надо. При этом это отличный компаньон для людей, в том числе для маленьких детей.

Лабрадор-ретривер

Первой задачей этих собак было прыгать с рыболовных лодок и вылавливать рыбу, подстреленную с помощью гарпуна. Так что веселье – второе имя лабрадоров-ретриверов. Они очень общительны и нежны. При этом отлично понимают, чего от них требуют хозяева. Поэтому эта порода очень популярна.

Континентальный тот-спаниэль, он же папийон

Самый миниатюрный участник рейтинга. Живое доказательство того, что разум не всегда зависит от объема мозга. Папийон – это сгусток счастья, который при этом прекрасно понимает, где проходят границы, за которые нельзя переступать в играх. Они прекрасно учатся трюкам и отлично выступают на выставках. Смысл их жизни – это быть в центре внимания и приносить людям радость. С этими задачами порода справляется блестяще.

Ротвейлер

Ротвейлеры – отличные сторожи, но при этом долгое время считалось, что они уступают в интеллекте тем же немецким овчаркам. На самом деле это не так – они не менее умны. Это очень верные собаки, благодаря чему из них получаются отличные терапевты, способные помогать в уходе за больными и немощными людьми. Также они могут быть пастухами, служебными или полицейскими собаками, спортсменами в соревнованиях и компаньонами. Ротвейлер никогда не откажется от предложенной ему работы.

Австралийская пастушья собака

Замыкает десятку еще одна собака, выведенная для того, чтобы выпасать огромные стада овец на просторах Австралии. Несмотря на то, что она имеет небольшие габариты и милую внешность, несет в себе гены диких динго. Австралийская пастушья собака способна контролировать большие скопления скота в течение нескольких дней без вмешательства человека. Так что она довольно легко найдет общий язык с человеком. Это очень атлетичная порода, которой приписывают своеобразное чувство юмора. А юмор – это однозначно признак интеллекта.

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