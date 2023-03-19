Какие коты имеют самый тяжелый характер: породы с 'сюрпризом'

Люди, мало знакомые с кошачьими привычками, могут воспринять независимый нрав этих замечательных существ за плохой характер. Однако на самом деле общий язык можно найти с любым котом, если в достаточной степени уважать его границы. Впрочем, некоторые породы славятся большей склонностью гулять сами по себе.

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OBOZREVATEL собрал список таких пород. И рассказывает, к кому лучше относиться с максимальным уважением, чтобы получить замечательного преданного друга.

Бенгальская кошка

Эта порода производна от дикой бенгальской (дальневосточной) кошки, поэтому и нрав имеет соответствующий. Похожие на миниатюрных леопардов бенгалы не любят, когда им чего-то не позволяют, и имеют развитый охотничий инстинкт. Поэтому за попытку запретить такому животному запрыгивать на шкаф или бегать ночью, можно получить хорошую взбучку. А еще бенгалы очень "болтливые". Поэтому, заводя такого красавца, необходимо как следует взвесить свои возможности.

Абиссинская кошка

Миниатюрное создание с огромными миндалевидными глазами не зря так похоже на ручную пуму. Абиссинцы славятся своим независимым нравом. Если такая кошка пожелает смотреть на вас сверху, как вы чем-то занимаетесь, не пытайтесь убедить ее посидеть на руках. В конце концов, она сама к вам придет, когда будет готова, ведь эта порода все же очень контактна.

Британская короткошерстная кошка

Несмотря на свой флегматический характер и очаровательные щечки, британская кошка не любит фамильярности и нарушения своих границ. Она с радостью составит компанию своим людям, но только на своих условиях. Если их нарушать, британка обидится и просто исчезнет из виду. Если же допекать ей системно, то даже в таком плюшевом создании можно разбудить настоящего хищника.

Сиамская кошка

Что отличает сиамцев среди других строптивых кошек, так это нежелание терпеть дискомфорт. Ответ на вмешательство в дела сиамца будет немедленным. И достаточно ощутимым. Потому любители породы знают – после первого же предупреждения лучше прекратить попытки. Голубоглазые красавцы лучше знают, какого взаимодействия они хотят и когда.

Шартрез

Представители этой французской породы не любят излишнего внимания. В сочетании с развитыми охотничьими инстинктами и врожденной физической силой мы получаем животное, очень хорошо умеющее постоять за свои границы. Но в целом эти коты хорошо ладят со всеми членами семьи, которые согласятся общаться на их условиях.

Мэйн-кун

Наибольшую угрозу представляют габариты этой породы – она официально признана самой крупной из домашних. Отпор мейн-кун может дать изрядный. И хотя эти кошки славятся своим спокойным и взвешенным характером, даже их терпение имеет свои пределы. Так что, если животное демонстрирует нежелание общаться, лучше принять это во внимание.

Персидская кошка

Эта порода является, пожалуй, наиболее флегматичной среди всех. И наиболее застенчивой. Поэтому она точно откажется общаться с незнакомцами. Да и на общение со своими хозяевами может быть совсем не настроена. Реакция на нарушение конфиденциальности персидской кошки может быть неожиданно мощной.

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