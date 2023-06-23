Самодельная свеча наполнит дом ароматом и выгонит мух: как ее сделать

Не обязательно использовать магазинные спреи или химические репелленты, чтобы защитить жилье от мух. Можно собственноручно приготовить очень эстетическую, а главное – эффективную свечу, которая наполнит дом ароматом и выгонит насекомых.

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Мухи оставляют болезнетворные бактерии на пищевых продуктах, кухонной утвари, дверных ручках и других предметах обихода. В сети набирает популярность интересный лайфхак, который защитит дом от назойливых мух.

Самодельная свеча также имеет двойной потрясающий эффект. Вам понадобится четыре ингредиента и минимум усилий.

Необходимо взять:

один лимон;

сухую гвоздику;

зубочистки (зубные палочки);

мини-свечу.

Шаг 1. Возьмите один лимон и разрежьте его пополам. Серединку выдавливать не надо – она станет одной из составляющих аромата.

Шаг 2. В каждую дольку лимона положите по одной сухой гвоздике. Слишком погружать их в мякоть не стоит, для лучшего аромата они должны лежать на поверхности.

Шаг 3. С помощью зубочисток создаем основание свечи. Четыре палочки втыкаем в мякоть лимона, а между ними ставим мини-свечу. Сверху закрепляем конструкцию второй половинкой лимона.

Домашняя свеча готова. Аромат цитруса и гвоздики отвадит насекомых.

Кстати, от комаров поможет средство, которое использовали еще наши бабушки – камфорное масло. Единственный недостаток состоит в неудобстве применения. Масло имеет жидкую и жирную консистенцию. Наносить его советуют прямо на кожу. Однако эффект будет непродолжительным – примерно через 30 минут процедуру придется повторить. Есть еще один народный метод: для приготовления спрея понадобится гвоздика и спирт. Детальнее о том, как защититься от комаров, читайте в материале.

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