Как надолго избавиться от комаров на даче: полезные лайфхаки

Дача – это место, куда мы приезжаем работать или отдохнуть от городской суеты и спокойно провести время с семьей или друзьями. Однако теплые вечера могут превратиться в ад из-за неугомонных комаров.

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Если вы не хотите использовать химические средства для отпугивания насекомых, OBOZREVATEL расскажет, как справиться с комарами без яда.

Прежде всего, закрывайте все емкости с водой, потому что любая жидкость – это благоприятное место для размножения комаров. Даже небольшая лужа может стать идеальной средой для их существования.

Еженедельно меняйте воду в бассейнах, самодельных водоемах или добавляйте в них специальные биопрепараты. Таким образом, личинки насекомых не смогут размножаться.

Не допускайте появления зарослей на вашем участке. Аккуратный газон не только украсит вашу территорию, но и снизит шансы появления комаров.

Лаванда, бархатцы и базилик своим острым запахом отпугивают насекомых. Поэтому такие цветы точно не будут лишними в вашем цветнике.

Если комары все же пробрались на вашу территорию, лучше подготовьте свое тело. К примеру, камфорное масло прекрасно справится с насекомыми и сохранит вас от укусов.



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