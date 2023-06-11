Как защититься от укусов комаров: народные средства со 100%-м эффектом

Ничто так не портит чудесное летнее время, как регулярные атаки комаров. Это одни из самых распространенных и назойливых насекомых, укус которых может вызвать серьезную инфекцию и аллергические реакции.

Видео дня

Комары активизируются в темное время года и с легкостью могут прокусить тонкую летнюю одежду. Некоторые виды комаров переносят малярию, другие – желтую лихорадку и туляремию. OBOZREVATEL подобрал эффективные народные средства для защиты от этих насекомых.

Слюна комара обладает специфическими свойствами, поэтому на месте укуса образуется краснота. Начинается зуд или чувство жара. От зуда поможет раствор из нашатырного спирта и воды в пропорции ½ чайной ложки спирта на стакан воды.

В аптеке стоит купить дешевое и действенное средство – камфорное масло. Недостаток заключается в неудобстве применения по причине жидкой консистенции. Камфорное масло наносят непосредственно на кожу. Еще один минус – продолжительность действия. Комары не будут подлетать около 30 минут, после этого процедуру придется повторить.

Есть еще один старый добрый народный метод, заключающийся в приготовлении настойки гвоздики на спирту. В небольшую емкость (лучше взять пустую баночку) насыпаем пакетик гвоздики и заливаем ее водкой. Ставим в темное прохладное место. Важно периодически перемешивать содержимое. Настойка будет готова через 10–14 дней. Раствор следует перелить в пульверизатор, разбавить с водой и распылять на открытые участки тела.

Кроме того, можно приобрести магазины от комаров: фумигаторы, репелленты, аэрозоли, кремы и спреи.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие цветы защитят овощи от болезней и вредителей, если усадить их возле грядок.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.