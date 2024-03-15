Сад скажет вам спасибо: какие удобрения вносят в марте, апреле и мае

От качества полученной весной подкормки зависит не только урожай овощей, но и пышность зелени в саду и цветение цветов на клумбе. Но знаете ли вы, какие удобрения нужно вносить в почву в марте, апреле и мае?

Как правильно готовить сад и огород к теплому сезону, выяснял OBOZ.UA. Знание всего нескольких нюансов поможет быстро разобраться с необходимыми для весеннего восстановления удобрениями.

Формула удобрения

Питательными могут считаться разные вещества, внесенные в землю, но ключевое значение имеют три из них.

азот (N) – отвечает за наращивание лиственной массы растения, обеспечивающей фотосинтез;

фосфор (Р) – помогает сформировать прочную корневую систему;

калий (К) – регулирует обменные процессы в растении, делает фотосинтез более интенсивным.

Смеси, содержащие все три компонента, называют NPK-удобрениями. Можно также вносить отдельные вещества по одному. Они содержатся в следующих средствах:

азот – аммиачная селитра, сульфат аммония, карбамид;

фосфор – суперфосфат, костная мука;

калий – сульфат калия, калийная соль, калимаг и т.д.

Аммофос содержит азот с фосфором, нитрофоска – все три главных компонента, существуют также смеси с добавлением других микроэлементов.

Питание растений в разные весенние месяцы

Весна – время интенсивного развития растений и их потребность в пище меняется буквально неделя от недели. Поэтому нужно правильно распределять внесение веществ в зависимости от весеннего месяца.

Март

Как только снег сойдет и стекут талые воды, наступает время первого обогащения почвы. Важно на этом этапе внести достаточное количество азота. Он укрепит ослабленные за зиму ягодные и плодовые культуры и позволит быстро восстановить вегетацию. Обратите внимание на карбамид, аммиачную селитру и другие азотные удобрения.

Апрель

С этого месяца начинается сезон цветения на огороде и саду. Растения нуждаются в укреплении иммунитета и помощи в развитии корневой системы. Следовательно, акцент нужно делать на фосфоре, например, подкармливать посевы суперфосфатом.

Во второй половине месяца, когда устанавливается стабильное тепло, приходит время подпитывать растения калием – он поможет повысить устойчивость растений к вредителям и болезням. Для этого подойдут калимаг, калийная соль или сульфат калия.

Май

У многих культур заканчивается цветение и начинается рост плодов. На этом этапе рекомендуется вносить подготовленную органику, такую как навоз, биогумус и компост. Это поможет улучшить структуру грунта, сделать его более водо- и воздухопроницаемым. Также в мае можно использовать комплексные минеральные удобрения, которые снабдят растения в период активного развития всеми необходимыми веществами.

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