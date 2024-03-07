Как часто нужно поливать рассаду, чтобы хорошо росла: советы

От здоровья рассады во многом зависит будущий урожай. А вырастить крепкие побеги без правильного полива невозможно в принципе.

Но каким должен быть этот правильный полив? OBOZ.UA поинтересовался лайфхаками опытных огородников. Они помогут обеспечить правильный уровень увлажнения рассады и не допустить при этом загнивания или появления плесени.

Берите только мягкую воду

Растениям, только что пробившимся из земли, совершенно не подходит жесткая водопроводная вода. Жидкость для их полива нужно отстаивать или фильтровать. Можно сразу брать питьевую воду.

Не забывайте о дренаже

Качественная почва для рассады сама задерживает ровно столько жидкости, сколько нужно растениям. Но для того чтобы она хорошо работала, в горшке должно быть дренажное отверстие, куда будет стекать весь излишек.

Выбирайте правильное время полива

Вносить воду в горшки нужно при необходимости – не давать почве пересыхать. Для этого старайтесь регулярно проверять землю пальцем. Обычно периодичность полива рассады составляет раз в день или два. Лучшим временем для внесения воды является раннее утро или поздний вечер. В это время солнце не прогревает землю и в целом прохладнее, а значит, влага медленнее испаряется из земли.

Поливайте снизу

Чтобы не перелить молодые растения можно увлажнять их методом полива снизу. Для этого воду не вливают в горшок, а ставят горшки в поддон и добавляют влагу туда. Почва сама впитает столько жидкости, сколько нужно. Но для этого в дне емкости должно быть все то же дренажное отверстие.

Следите за состоянием растений

Наблюдайте не только за уровнем увлажненности земли самой по себе. Обращайте внимание на состояние самой рассады. Если она начинает чахнуть и увядать, вероятно, растению не хватает воды. Или вы наоборот ее переливаете. При малейших признаках изменения состояния рассады внесите в режим полива соответствующие коррективы.

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