Сад будет очень эстетичным: какие растения нужно обрезать уже сейчас

Некоторые растения в конце лета нуждаются в обрезке. Этот процесс предполагает выборочное удаление частей растения – веток, почек, отцветших цветов и т.п.

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Сухие и поврежденные побеги отбирают силы и питательные вещества у молодых и здоровых. Какие растения в саду нужно обрезать в августе, рассказало издание Express.

Пеларгония

Обрезка позволит сформировать более густой и симметричный куст. Важно учитывать тип растения: пеларгонии бывают однолетние и многолетние. В первом случае обрезка не обязательна. Многолетние герани обрезают весной и осенью.

В течение сезона важно вырывать отцветшие побеги, чтобы стимулировать появление новых. Осенью нужно подготовить растение к зимнему сну и удалить отцветшую верхушку.

Лаванда

Лаванда – выносливое растение. Обрезка в конце августа позволит растению восстановиться к зиме и будет способствовать более активному росту в следующем году. Секатором нужно удалить примерно 2,5 см годового прироста – это стебель и серые листья. Французскую лаванду обрезают до 23 см после первого цветения и стабильно подрезают на несколько сантиметров в течение сезона. Специалисты советуют не производить надрез под углом, но не слишком низко, чтобы не повредить растение.

Альстромерии

Альстромерии нуждаются в незначительной обрезке. Лучше всего сделать ее в августе. Можно даже не обрезать стебли с помощью секатора, а отрывать поврежденные побеги в начале сезона.

Глициния

Глицинию обрезают после цветения. От основной ветки нужно удалить все струящиеся боковые побеги и оставить до пяти листьев от основного стебля. Целью обрезки является формирование цветочных почек на следующий сезон, а также прореживание куста. Начинать процедуру можно уже в начале августа.

Плетистые розы

Обрезку плетистых роз начинают с конца августа и продолжают до осенних холодов. Удалять нужно сухие и хилые побеги, из-за которых растение просто теряет силы. Также обрезают длинные стебли, чтобы перенаправить рост и сохранить желаемую форму.

Кстати, плетистые розы нуждаются в опорной конструкции – структуре, которая обеспечит стабильность и поможет направлять рост побегов. О способах сделать цветущую стену и арку – читайте в материале.

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