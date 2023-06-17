Как приручить плетистую розу: способы сделать цветущую стену и арку

Розы – неизменные фавориты среди садоводов. Плетистые сорта можно выращивать на разных опорах, включая стены, ограждения, арки и решетки.

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Общий метод выращивания плетистой розы остается неизменным – нужно выбрать лучшие стебли и привязать их к выбранной опоре. Издание Homes and Gardens рассказало как сделать цветущую стену и арку.

Правила выращивания плетистых роз

Плетистые розы нуждаются в опорной конструкции – структуре, которая обеспечит стабильность и поможет направлять рост побегов.

Филипп Кроутер, менеджер по развитию бизнеса в Prestige Flowers, рекомендует размещать плетистую розу примерно в 15-20 сантиметрах от основы опорной конструкции вьющихся растений – это обеспечит надлежащий поток воздуха. Затем главные стебли осторожно направляют на опору и закрепляют.

"Я бы рекомендовал приобрести мягкие, гибкие стяжки или шпагат из натуральных материалов для привязки. Избегайте использования проволок или материалов, которые могут сжать или повредить стебли. Неплотно прикрепите стебли роз к опорной конструкции. Этот метод обеспечивает стабильность, одновременно оставляя пространство для роста и предотвращая врезку стяжек в стебли", – подчеркнул Кроутер.

Можно использовать стяжки с мягкой резиновой поверхностью – они долговечные и гибкие.

Плетистая роза у стены

Грэм Райс, эксперт по садоводству Homes & Gardens, советует учитывать цвет стены или садовой ограды.

"Розы с белыми или кремовыми цветами будут плохо выделяться на фоне бледного кирпича или камня", – предупреждает он.

У стены или ограды нужно установить провода или решетку. Эксперты компании David Austin Roses рекомендуют разместить самую низкую проволоку на высоте 60 см от земли, повторяя процесс каждые 30-40 вверх по стене или забору, до высоты взрослой розы. Промежуток натяжных проволок должен покрывать ширину, которую вы хотите заполнить розой.

Далее выбираем самые здоровые побеги плетистой розы и равномерно раскладываем их веером, прежде чем закрепить их на конструкции. Разместите главные побеги на большом расстоянии друг от друга, чтобы вторичные заполнили промежутки между ними.

Плетистые розы у арки

Арки могут быть изготовлены из металла или дерева, главное надежно закрепить их в земле.

Посадите по одной плетистой розе с обеих сторон от арки, чтобы обеспечить равномерное покрытие. Розы следует подвязывать, когда они начинают рост вверх и над верхней частью рамы.

Крепкий кованый каркас способен поддерживать розы на протяжении многих лет.

Правила обрезки

Регулярная обрезка является важным условием для формирования и роста плетистых роз. Ее проводят поздней зимой или ранней весной. Во время обрезки всегда пользуйтесь чистыми и острыми секаторами.

Филипп Кроутер советует удалять мертвые, поврежденные или слабые стебли, чтобы "поощрить здоровый рост", а также "обрезать длинные, непокорные стебли, чтобы перенаправить рост и сохранить желаемую форму".

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